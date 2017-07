Grillskolan lektion sju: grillade ribs av kamben

Här får du recept på sommarmatlagningens absoluta höjdpunkt - grillningen tillsammans med Anders Litzell och Daniel Hellman.

Lyssna på ljudklippet för att få höra hela tillagningen!

Grillade ribs av kamben

Börja med att vända ribsen så att baksidan med den glansiga hinnan kommer uppåt. Ta sedan en vanlig bordskniv och stick försiktigt in mellan benet och hinnan. Gör loss hinnan så mycket att du får in ett finger under, sedan är det bara att dra bort hinnan.

Gnid in ribsen med kryddblandningen och låt stå, gärna i kylskåpet över natten. Försök få in temperaturen i grillen på ca 120 grader, lägg i ribsen och låt dem ligga indirekt (på sidan av kolen, ej ovanför) i ca 1,5 h (har ni kolgrill så kan man använda en näve med fuktig rökflis i början).



Ta sedan och linda in ribsen i bakplåtspapper (helst butchers paper) och sedan i aluminiumfolie. Lägg tillbaka dem i grillen i ca 3 h till. Samma temperatur.



Hur vet man att ribsen är perfekta?

Öppna paketet och titta på ribsen, ser man att benet sticker ut ca 0,5 cm så brukar de vara perfekta! Ta av paketen från grillen och öppna den lite men låt de ligga kvar och mysa i den underbara ”fond” som de ligger i.

När de har svalnat så är det bara att grilla ovanför kolen så de får lite yta och sedan pensla med glaze. Tänk på att ej pensla på glazen och sedan grilla för länge då glazen är söt och socker bränns lätt.



Glaze till ribs

1 schalottenlök, finhackad

1 klyfta vitlök, finhackad

1,5 dl vatten

1,5 dl ananasjuice

1,5 dl äppeljuice

1 msk ingefära, riven

1 msk japansk soja

1 msk kinesisk soja

3 dl råsocker

0,5 pressad citron

2 msk Mackmyra whisky

1 msk finhackad färsk ananas

0,5 dl äppelmos

0,25 röd chili, finhackad

1 msk olja



Ta och stek schalottenlöken och vitlöken på låg värme i någon minut innan du blandar i allt annat. Koka upp och låt det koka ner till ca hälften.

Konsistensen ska bli lite som sirap, ett bra tips är att man kan ta en grillpinne i trä och göra en markering med kniven så är det lätt att se när man kokat ner den till hälften.