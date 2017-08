16-åringen Axel E från Gävle gör musik med världsstjärnor

Axel Eriksson, med artistnamnet Axel E, är bara 16 år men har redan gjort flera låtar och remixer som har fått stor spridning.

Hans senaste låt "Take it to the top" har han har gjort i samarbete med Albin Myers.

– Den låten är faktiskt min nästan till 100 procent. Jag skickade in en demo till Albin Myers och han tyckte den var bra. Han har bara mastrat den och editerat breaket på tre sekunder, säger Axel E.

Och i helgen spelades "Take it to the top" av Axwell på den belgiska electrofestivalen Tomorrowland som hade 180 000 besökare i helgen.

– Det var det mäktigaste som har hänt och då var jag inte ens där och kollade själv. För mig är det en bekräftelse på att det jag gör är bra och så tycker jag det är skitkul att det händer så att jag kan fortsätta göra musik.

Axel E har som första artist blivit knuten till Albin Myers egna skivbolag, vilket han är väldigt nöjd med. Men i framtiden vill han starta ett eget bolag.

– Jag har faktiskt valt ekonomi på gymnasiet för att sen kunna starta eget skivbolag.