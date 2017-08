Viltolyckorna ökar i länet

Anders Sjölund, som är ekolog på Trafikverket, menar att högre hastigheter på vägarna är en av anledningarna till ökningen.

– Den främsta orsaken är att vi kör alltmer bil i allt högre hastighet. Populationsökningar i vildsvin är ett annat skäl till ökningen, säger han.

Under 2016 inträffade drygt 1500 viltolyckor i Gävleborg. Under det första halvåret 2017 har fler viltolyckor inträffat än under samma period 2016.

Trafikverket har under de senaste åren undersökt vad det är som gör att antalet viltolyckor ökar, och nu har man alltså lagt fram ett förslag på lösningar till riksdagen.

– Det som är vårat förslag är att vi sätter viltstängsel och erbjuder säkra passager för djuren. Sen tror vi att utvecklingen av bilarnas automatbromsning för främmande föremål så småningom kommer förbättra situationen, säger Anders Sjölund.

De viltstängsel som sitter uppe nu hjälper till viss del, men förr eller senare kommer viltdjur som vill passera vägen att hitta till där stängslena slutar.

– Vill en älgtjur komma till en ko så kan han gå runt det eller till och med hoppa över det eller trycka ner det, säger Anders Sjölund.

Viltolyckor beräknas kosta omkring 5 miljarder varje år i samhällskostnader. Istället skulle det kunna byggas gångbroar och säkra passager för vilt, men det kostar också.

En säker passage med viltvarningssystem kan kosta mellan hundratusen och en miljon kronor. En bro eller överbryggning kan kosta upp emot tio miljoner till hundra miljoner kronor.

Så här såg det ut i kommunerna i Gävleborg 2016:

Gävle 329 viltolyckor

Sandviken 229 viltolyckor

Söderhamn 160 viltolyckor

Bollnäs 158 viltolyckor

Hudiksvall 153 viltolyckor

Ljusdal 142 viltolyckor

Hofors 102 viltolyckor

Nordanstig 81 viltolyckor

Ovanåker 72 viltolyckor

Ockelbo 67 viltolyckor