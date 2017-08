Vill motverka båtstölder med lagändring

Stölder av båtmotorer är ett fortsatt problem i Gävleborg, och nu i augusti och i september väntas stölderna öka ännu mer när båtsäsongen lider mot sitt slut.

Enligt Göran Södergren på försäkringsbolaget Svedea, skulle en möjlig lösning vara att ändra den lag som säger att det inte är olagligt att föra ut stöldgods ur Sverige. Något som i dag är fullt möjligt.

– Knark, vapen och barnporr får inte föras ut, vilket är självklart. Men i den lagen bör man också lägga till stöldgods. Det är inte olagligt att göra det i dag. Vilket gör att tullen inte får eller kan agera, säger han.

Mottagandet från riksdagens båtgrupp var positivt enligt Göran Södergren och en överraskning för gruppens medlemmar som inte kände till att det var tillåtet att föra ut stöldgods.

Tills dess att en lagändring kan tänkas bli verklighet, tycker Göran Södergren att man kan göra annat för att skydda sina båtmotorer från eventuella tjuvar.

– Nu när vi närmar oss hösten: börja fundera på om du verkligen kommer använda båten något mer. Då är det bättre att ta upp båten, låser in utombordsmotorn eller lämnar in den till en verkstad. Har man inte möjlighet att göra det så kan man montera in ett GPS-styrt söksystem så man ser på signal om motorn blir stulen, säger han.