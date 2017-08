Nytt hopp för länets småbryggerier

Detta kan i så fall ändra förutsättningarna helt för länets destillerier och bryggerier.

– Framförallt skulle vi få hela produktionen att gå runt. Som det är nu måste vi ha andra ben att stå på för att få destilleriet att fungera. Många vill handla och många förstår inte att man inte kan det, speciellt utländska besökare. Jag tippar på att vi tappar 80-90 procent av försäljningen genom att vi inte kan sälja på plats, säger Jonas Larsson på Tevsjö Destilleri.

Vad skulle gårdsförsäljningen innebära för er rent konkret?

– Vi skulle kunna utveckla. Just nu har vi svårt att få ut våra produkter. Det är för svårt att få ut dem via Systembolaget så det vi gör nu är att vi tittar på lösningar via Danmark och exportering. Om vi kunde sälja här i Sverige på gården skulle vi inte alls vara tvingade att titta utomlands, säger Jonas Larsson.

I länet finns flera småbryggerier och destillerier som har utvecklat guidade turer och provsmakningar vid sina anläggningar som lockar både turister och bofasta.

Men vill besökarna köpa med sig en flaska hem blir det tvärnit och de hänvisas istället till att beställa på nätet eller besöka det lokala Systembolaget.

Om gårdsförsäljning skulle få tummen upp och bli verklighet skulle det göra mycket för de lokala tillverkarna, enligt Anders Malmberg på microbryggeriet Organic Smash:

– Jag tror att det skulle betyda en hel del att alla småställen kan sälja mer. Det gör att de skulle kunna överleva på ett bättre sätt, säger Anders Malmberg.

Tror du att vi kommer få gårdsförsäljning i Sverige?

– Jag tror och hoppas det. Vi är väl nästan sist ut i världen så det borde komma tycker jag.