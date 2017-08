Gävle Pride börjar idag – Landshövdingen öppnar upp slottet

Gävles första Pride var planerat till att gå av stapeln 2015 som också var det året Per Bill tillträdde som landshövding för Gävleborg, men det blev då inställt. Efter beslutet om att ställa in prideveckan det året tog Per Bill kontakt med personer runt om i länet för att höra hur han kunde hjälpa till för att underlätta för arrangörerna.

Och året därefter blev prideparaden en total överraskning för arrangörerna med publik och deltagarsuccé.

– Det var en fantastisk känsla att gå allra först i ett tåg som vi trodde skulle ha runt 800 deltagare och som sen blev 5000 personer, säger Per Bill

Landshövdingen ser Pride i Gävle som en möjlighet att visa omvärlden att alla är välkomna hit.

– Vi har inga diskrimineringsgrunder över huvud taget, det är bara komma hit, jobba, utbilda sig och ta det av ett växande län, säger Per Bill.