Brand slog ut elförsörjningen i Järbo

Transformatorbranden var också förklaringen till det strömavbrott som under natten drabbade stora delar av Järbo och som Sandviken Energi under morgontimmarna arbetat med att åtgärda. Genom omkopplingar kunde Sandnet efterhand förse de flesta av sina kunder med el. Endast boende vid just Kulvägen hade ännu på lördagsförmiddagen ännu inte fått strömmen tillbaka.