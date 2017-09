Elbolaget Sveriges energi anklagas för att lura kunder

En av anmälningarna kommer från Ljusdal där unga vuxna med invandrarbakgrund har lurats att skriva på elavtal, boendet har som följd anmält Sveriges Energi till konsumentverket.

Konsumentverket har under året fått in runt 80 anmälningar gällande elbolaget och enligt Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket är det många. Att dom fått in så många anmälningar gällande just det här bolaget tror hon beror på otydligheter i vad samtalet egentligen har handlat om.

– Problemet är att många konsumenter känner sig vilseledda av Sveriges Energis säljare, bland annat uppfattar konsumenterna det som oklart vem det är som kontaktat dom och vad syftet har varit med kontakten.

Många av dom som bor på stödboendet i Ljusdal som nu har valt att anmäla Sveriges Energi har blivit kontaktade via telefon av försäljare, och har problem med att förstå och prata svenska fullt ut.

När avtal tecknas på distans, som i det här fallet så finns det tydliga regler för hur det får gå till. Bland annat är det viktigt att informationen ges på ett klart och tydligt sätt menar Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket.

– Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och särskilt utsatta personer.

Om ett företag bryter mot reglerna som gäller vid den här typen av försäljning så vill konsumentverket att företaget frivilligt ska rätta sig efter verkets kritik, någonting som inte alltid görs.

– Då kan vi behöva ta till rättsliga åtgärder, och ibland behöva ta företagen till domstol, säger Emelie Neidre, jurist på Konsumentverket.