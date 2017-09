Förlust i hemmapremiären för Brynäs

-Men det är mer det som händer på isen som gör att det väcks känslor. Får man en crosschecking där så kanske man blir lite arg, säger Jonathan Granström efter 2-4-förlusten i Gavlerinken.

Med "där" menar Granström situationen när han själv precis reducerat till 2-3 för sitt Brynäs med 6.15 kvar av tredje perioden.



Och arg, det är ett understatement. HV-backen Kristofer Berglund tryckte till Granström i bröstet och fällde reduceringsskytten till isen just som han skulle måljubla.



Det räckte för att dra igång ett vilt vevande med flera spelare inblandade nere vid gästernas mål. Berglund fick fyra minuter i utvisningsbåset för fasthållning och roughing.



Granström fick två minuter för slagsmål men klarade sig utan matchstraff trots att hans handskar låg på isen.

-Jag tappade dem nog i farten där när jag snurrade runt. De glider av, man är lite svettig i slutet av perioden sådärâ?¦



TT: Så inga medvetet kastade handskar från din sida?

-Nej, nej, nej. Det var riktigt varmt i dag, säger Brynäsforwarden med ett leende. Att han själv noterades för två mål hör till ovanligheterna.



Förra säsongen gjorde Jonathan Granström sju mål i serien, ett per månad fram till februari där det blev två fullträffar. I slutspelet kom sedan två mål till.



Men den här torsdagskvällen har han svårt att glädjas över sina två mål där han först tog vara på en retur och där det vid det andra målet är lite oklart hur pucken letade sig in bakom Jonas Gunnarsson i HV-kassen.

-Där är det nog "Gundy" (Brynäsbacken Ryan Gundersson) som skjuter på mig och in. Pucken tar i bröstet eller ryggen eller jag vet inte men den går in. Det är alltid kul att göra mål men det är pissigt tycker jag när vi förlorar en match, där jag tycker vi skulle kunna göra bättre och vinna, säger Granström med tydlig frustration i rösten.



Brynäs hade det spelmässiga övertaget i de två första perioderna men släppte greppet när tredje drog igång.



Halvvägs in i slutperioden ledde gästerna skotten med 10-0.

-Vi skjuter lite för lite, letar den perfekta passningen hela tiden och spelar inte tillräckligt rakt, tycker jag. Vi krånglar till det och får inte riktigt upp den fart vi vill ha i spelet och får framför allt inte den press som vi vill ha på dem, säger Granström.



TT: Ni har fått en fått en tung start med förlust efter straffar i premiären borta mot Växjö och nu tre tappade poäng hemma?

-Ja, fast jag tycker ändå det är två matcher som kan gå hur som helst. Det är smågrejer som avgör men jag känner mig mest besviken nu (mot HV71) för att vi har ett bättre spel i oss än vi vad vi kommer upp till.