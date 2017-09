Hjälp oss att samla in till Världens barn!

Måndagen den 25 september startar vår supersatsning på Världens barn – och i år vill vi samla in mer pengar än någonsin.

Därför inleder vi veckan med att dra ut i länet på vår stora Världens barn - turné där vi besöker alla tio kommuner i Gävleborg. Vi kommer att vandra genom hela ländet, från öst till väst – med insalmingsbössan i högsta hugg.

Varje dag är det dessutom tävling – en programledare och en lyssnare tävlar varje dag och det blir uppträdande av en lokalkändis.

Så dra på dig vandringskängor och vandra med oss, ta på dig tävlingskläder och tävla med oss eller bara kom och träffa, se, lyssna och känn gemenskap när Gävleborg samlar för världens barn. Se detaljerat schema för vart vi kommer att befinna oss varje dag här:

Du kan även stötta insamlingen genom att Swisha till 9019506. Skriv "P4 Gävleborg" i meddelandet!

Tillhör du en särskild bransch/företag och vill bidra eller rent av toppa alla andra så finns det någonting som kallas för digitala bössor som man kan betala till. Varje bransch har fått sin egen bössa och man betalar till den genom att gå in på varldensbarn.se och sedan söker du insamlingen som heter P4 gävleborg. Därefter söker du upp din bössa. Där kan du betala antingen med swish eller kort.

Bössorna heter:

P4 Gävleborg fastighetsägare

P4 Gävleborg möbelaffärer

P4 Gävleborg målerifirmor

P4 Gävleborg järnaffärer

P4 Gävleborg byggfirmor

P4 Gävleborg kommuner

P4 Gävleborg fabrikerna

P4 Gävleborg restauranger

P4 Gävleborg livsmedelsbutiker

P4 Gävleborg idrottsrörelsen

Glöm inte bort att ringa oss eller mejla in om du vill berätta att just du skänkt pengar. Hoppas vi hörs!

Såhär kan du göra för att skänka pengar:

1) Ge pengar i våra fysiska bössor som vi har med oss när vi tävlar och också när vi promenerar genom länet. På tävlingsplatsen kommer de tävlande att ha bössor för att man skall kunna ge pengar till den som man tycker har varit bäst på tävlingen.

2) Skänk pengar genom att swisha till 9019506 och skriv VB1eller P4 Gävleborg i meddelandefältet. Om man vill kan man skriva dit en kommunkod efter, den finns också på Världens barns hemsida.

3) Betala med kort. Också här går man in på varldensbarn.se och följ anvisningarna.

4) Betala via internetbanken. Gå in på varldensbarn.se och följ anvisningarna.

5) Använd någon av våra digitala bössor. Gå in på varldensbarn.se och fliken insamlingar. Sök på P4 Gävleborg så kommer alla våra digitala bössor fram. Det går att välja en branschbössa, tydligt utmärkta med namn på branschen, eller vår bössa som heter P4 Gävleborg studiobössa. Den används frfa av eftermiddagsprogramledarna som med hjälp av ”bi-programledaren” sätter ett mål i början av programmet och hänvisar till att betala in på den digitala bössan. Går att läsa av i (nästan) realtid, gm att gå in på insamlingen!