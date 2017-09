Hemtjänsten i Ramsjö testar ny app - ska förbättra kommunikationen med brukare och anhöriga

Hemtjänsten i Ramsjö i Ljusdals kommun ska prova ett nytt sätt att kommunicera med brukare och anhöriga. Via appen Seniorg kan personal lägga in aktuell information och även bilder som delas till berörda via en smarttelefon eller surfplatta. Det här nya systemet ska nu testas ett år av hemtjänsten i Ramsjö säger Björn Estliden.

– De kommer gå ut till anhöriga och visa att det här testet ska göras i Ramsjö och sen kommer information börja delges.

Syftet med appen är att kunna lägg in aktuell information om brukaren men även vad som händer på orten. För anhöriga som kanske bor långt bort är det ett smidigt sätt att kunna följa vad som händer i vardagslivet. Och för personal som varit borta på semester exempelvis, går det lätt att komma ikapp och se om det hänt något speciellt som är viktigt att veta.

– Det kan vara något som hänt under dan. En äldre kan ha ramlat och man vill skapa en trygghet för anhöriga genom att skicka en bild och text att nu är allt bra. Och som anhörig behöver man inte vara nervös.

Den här appen ska vara mycket säker. Den här informationen är inget som någon utomstående kommer åt menar Björn Estliden.

– Allt är krypterat och det är privata meddelanden, bara för dem som man väljer att skicka till. Så det ska vara väldigt säkert.

Men är inte det här bara ännu ett moment för de anställda att hålla reda på och som ökar arbetsbelastningen?

– Nej tvärtom! Det ska minska telefonsamtal och sms och spara mycket tid för personalen.