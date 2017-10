JUST NU: Hjälp oss samla in till Världens barn!

Går det att tävla i sång? Det tycker programledarna iallafall! Larry, Catrin och Petter som tog sig an utmaningen att sjunga vackrast under måndagen i Bersjö.



Idag, måndag, inleds den sista veckan av Världens barn – satsningen och vi vill såklart ha så mycket bidrag som möjligt för se till att alla barn får en trygg uppväxt. Klicka HÄR för att komma direkt till studiobössan och skänka!



Klockan 12.00 är det också livemusik på torget med Engmans kapell – så om du är i närheten av Bersjö, kom gärna förbi, prata med oss och hjälp oss att samla in till världens barn!



Såhär blev ställningen i sångtävlingen:

Tredje plats: "Då går jag ner i min källare", framförd av programledare Catrin Landén



Andra plats: Lyssnarnas representant Nowroz Husseini



Första plats: "I will always love you", framförd av Petter Barrling