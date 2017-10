Fritidsgården i Bollnäs kan flyttas till SJ-området

Enligt förvaltningschef Hans Persson tittar kommunen på två alternativ, men sticker inte under stolen med att byggnaden på SJ-området är det hetaste alternativet.

– Den är på 360 kvadratmeter och det finns större samlingslokaler både på markplan och på övervåning. Renoverade toaletter och jag har för mig att det finns ett fräscht kök också, så den lämpar sig bra som fritidsgård. Den ligger bara hundra meter ifrån Gumpels fritidsgård, säger Hans Persson.

Flyttas inte problemen dit istället?

– Jag hoppas ju naturligtvis att alla bekymmer ska lösa sig med det här, men vi vet att det är en trend av oroligheter på biblioteken även utan en fritidsgård, säger Hans Persson.

Om problemen runt Kulturhuset avtar efter att kommunen har hyrt in vakter som ska patrullera området kommer flytten ske under ordnade former.

Men om problemen kvarstår måste flytten ske snabbare, och förhoppningen är att allt ska vara färdigt till årsskiftet.

En annan het potatis i Bollnäs är frågan om bandyhallen och var den i så fall kommer att hamna. Det mesta lutar även där mot att den hamnar på SJ-området, just på den platsen dit fritidsgården sannolikt kommer att hamna.

Men enligt förvaltningschef Hans Persson är det här inget som sätter käppar i hjulet för varken Bollnäs kommun eller Bollnäs bandy.

– Vi går in i ett sånt avtal, om vi nu väljer det, med öppna ögon att vi kan bli utan lokal igen inom ett år eller ett par år, beroende på hur det går med planerna med en bandyhall. Vi har i alla fall talat med Giffarnas fastighetsbolag och informerat om att vi kanske ska hyra den här lokalen och de har ännu inte sagt att de har något emot det, säger Hans Persson.