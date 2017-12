Ny app ska minska informationsglappet mellan myndigheter och romer

Det är det Romska Ungdomsförbundet och Gävles Romska förening som tillsammans utvecklat en app för romer.

Appen kommer att lanseras nästa år och Abedin Denaj, ordförande i romska föreningen, har stora förhoppningar.

– Jag hoppas att den kommer engagera fler romer i romsk inkludering. Min tanke med appen är också att hålla kvar kulturen, språket och få information som man behöver, säger Abedin Denaj.

Appen är huvudsakligen tänkt att minska informationsglappet mellan myndigheter och romer, men den kommer också att fylla andra viktiga funktioner menar Abedin Denaj.

– Syftet med appen är ju att det ska vara en samlingsplats för alla romer. Att man kan gå in där och få all information man behöver. Det kommer finnas information om våld i nära relationer på fem dialekter och ämnen som är väldigt tabubelagda bland oss romer som sex till exempel, och syftet är ju just att man ska kunna läsa om det här vart man vill och utan att någon vet om det, berättar Abedin Denaj.

Den här nyheten kom till tack vare ett tips från en av våra lyssnare.