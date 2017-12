Fler bankkontor slopar kontanthanteringen

Landets Länsstyrelser som har uppdraget att bevaka de grundläggande betaltjänsterna konstaterar att kontantanvändningen fortsätter att minska till förmån för digitala betaltjänstlösningar. Bankkontor runt om i landet avvecklas, begränsar sina öppettider eller upphör med kontanthantering över disk. Hur stort behov företag har av en bank varierar.

– Det är inte så stort behov. Man har ju anpassat sig, säger Kristina Lindberg som driver skoaffär i Ockelbo.

– Jag vill gärna ha en bank att kunna springa in till och rådfråga, säger Gunn Fornes Hammarström som driver handarbetsaffär i Ockelbo.

Visserligen betalar merparten av kunder med kort, men de kontanter som kommer in ska ju in på bankkonto. Att sätta in dagskassan via en servicebox har blivit dyrare eftersom det uppdraget nu utförs av värdetransportbolag.

– Vi har gjort en egen lösning eftersom vi inte vill betala för att lämna iväg pengar så vi har en uppgörelse med Coop här i Kungsgården, säger Marianne Berglund som driver café och bageri i Kungsgården.