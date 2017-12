Hudiksvalls dubbelspårsplaner får en andra chans

Trafikverkets omtag ger en ny chans till idén om att låta godstågen köra runt Hudiksvall, samtidigt som persontågen får fortsätta gå samma väg som i dag. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) gillar den idén:

– Det är väldigt viktigt för oss att persontrafiken går genom staden och stannar vid stationen. Kan man sedan hitta en lösning som tillåter godstrafiken köra runt huvudorten vore också det väldigt bra och intressant, säger han.

Det förslaget har redan tidigare prövats och förkastats av Trafikverket som nu uppenbarligen har tänkt om. Mikael Löthstam tror att den lokala opinionsbildningen bidragit till den kovändningen.

– Ja, en bidragande orsak kan vara att kommunen drivit det alternativ som vi tror är bäst för både den lokala och den regionala utvecklingen, d.v.s. att behålla järnvägens centrala läge, även om den byggs om till dubbelspår, säger han.

Det har alltså fått Trafikverket att på nytt överväga möjligheten att hitta en järnvägslösning som alla inblandade parter kan enas om, menar Mikael Löthstam

– Det tycker jag är en väldigt positiv inställning från Trafikverkets sida, säger han.

Hur det till slut blir får framtiden utvisa, understryker Mikael Löthstam. Hudiksvall är ju inte aktuellt för utbyggnad dubbelspår under Trafikverkets nuvarande planperiod, så under överskådlig tid får vi precis som idag fortsätta åka tåg på enkelspår i tunneln under Stadshotellet i Hudiksvall, konstaterar han:

– Ja, så kommer det säkert att fortsätta i minst 15 - 20 år till! säger Mikael Löthstam.