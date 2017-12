Spegeln i Gävle fylls av musik till förmån för Musikhjälpen

Musikhjälpen är just nu i full gång i flera av Sveriges Radios, och Sveriges televisions kanaler, dygner runt och live från glasburen i Umeå. För att i år samla in pengar till radiohjälpens arbete mot barnsexhandel under rubriken att barn inte är till salu.

Som vanligt engagerar musikhjälpen hela Sverige under veckan som den sänds och så även Gävle. Emil Alstermark är kulturansvarig på Medborgarskolan i Gävle och tycker att det är en självklarhet att göra sin del i kampen mot sexhandeln med barn.

– Ämnet berör ju alla som har ett hjärta skulle jag vilja säga, jag har själv barn och tycker att det är helt ofattbart att det ens ska finnas en sexhandel med barn. Så att sluta upp i det här engagemanget var inga problem alls.

De tiotalet artister som uppträder under kvällen var inte heller svårflörtade och ställer upp helt gratis för att tillsammans samla in pengar. En av de som kommer att uppträda är Sven-Holger Rosenvinge tillsammans med sitt band Sven-Holger & Skuggspelet. Och dom har engagerat sig extra genom sitt senaste skivsläpp. Alla intäkter på en av låtarna på den nya skivan går till nämligen till Musikhjälpen

– Jag ser det som en stor ära att få vara med på det här, det är inte bara för en god sak utan också kul att vara med på ett så välproducerat arrangemang, säger Sven-Holger Rosenvinge.