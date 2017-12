Pär Lagerström om att lämna Gefle IF: "Det har slitit på mig"

Jobbet som klubbdirektör blev för slitsamt – och nu väljer Per Lagerström att kliva ner som klubbdirektör. Vad han kommer att göra istället vill han inte avslöja än.

– Jag kommer att ha förmånen att fortsätta jobba min passion, fotboll på olika sätt, säger han till P4 Gävleborg.

Klubbens ansträngda situation med få få personalresurser har enligt Per Lagerström tagit ut sin rätt.

– Det gäller att vara påkopplad dygnet runt, och jag har känt att jag har haft svårt att få återhämtning, säger han.



Det har varit ett turbulent år för Gefle IF. Efter en svag öppning på säsongen fick tränaren Tomas Andersson och Poya Asbaghi klev in i rollen som ny tränare. Men efter säsongen – då Gefle räddat sig kvar i Superettan – lämnade även Poya klubben och gick till IFK Göteborg. Johan Mjällby blev då ny tränare.



– Det är ett svårt beslut, för uppdraget är en stor ära. Jag vill avsluta Gefle IF på allra bästa sätt, det är viktigt för mig, säger Pär Lagerström.