Fotbollshallen i Ljusdal har kollapsat – "En otäck känsla"

Ingen ska ha befunnit sig inuti eller kommit till skada när det enorma uppblåsbara tältet, som används som fotbollsplan av Ljusdals IF, säckade ihop på fredagen. Än så länge är det ingen som vet varför tältet kollapsade.

Per Löfgren, klubbchef i Ljusdals IF, är bedrövad över det som hänt.



– Jag blir ledsen. Det är en otäck känsla i kroppen, men som tur är har ingen människa kommit till skada, säger han.



Föreningen har ett larmsystem och jour för att se till att de ansvariga snabbt får reda på om något går fel eller skadas – men det hade av någon anledning inte fungerat som det ska just nu.

– Jag misstänker att det har hänt väldigt snabbt, säger Per Löfgren.



Enligt honom är det ingen fara om någon skulle befinna sig i hallen när den går sönder – den sjunker långsamt och det finns gott om tid att ta sig ut. Däremot menar han att den ihopsäckade hallen är ett hårt slag mot fotbollen i Ljusdal.

– Med tanke på det idrottsliga är det ju närmst katastrof att tältet är nere just nu. Den här hallen är unik för hela Hälsingland – det är nästan den enda i den här storleken som finns här.



Det är i skrivande stund oklart vad som ledde till att det hallen kollapsade.