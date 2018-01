Nordkorea deltar i vinter-OS

Nordkorea kommer att skicka en trupp deltagare, högt uppsatta personer som åskådare samt en hejarklack till vinter-OS i Sydkorea.



Det står klart efter att länderna hållit sina första formella samtal på över två år.



Sydkorea föreslog på mötet en snar återförening för splittrade familjer, och även att idrottare från de båda länderna ska gå tillsammans vid OS-invigningen. Även andra gemensamma aktiviteter för de två länderna under spelen föreslogs, enligt Chun Hae-Sung vid Sydkoreas återföreningsdepartement.



Ett eventuellt nordkoreanskt OS-deltagande stod på agendan för mötet,. Det väckte hopp om upptinande relationer länderna emellan.

-Låt oss ge folket en värdefull nyårsgåva. Det sägs att en resa med två personer varar längre än en som görs ensam, sade Ri Son-Gwon, ordförande för Nordkoreas enhetsutskott till reportrar när han var på väg in till mötet.



Stort intresse

Sydkorea föreslog under samtalet att splittrade familjer ska kunna återförenas nästa månad, under ländernas nyårsfirande som infaller samtidigt som OS, enligt Chun Hae-Sung vid Sydkoreas återföreningsdepartement.



Familjerna splittrades i kriget mellan länderna som varade mellan 1950 och 1953.



Sydkorea har även föreslagit att militära samtal ska inledas länderna emellan.



Mötet har rönt stort intresse från världens ledare som hoppats på avspänning på den koreanska halvön, där läget har trappats upp under 2017. Nordkoreas utveckling av kärnvapen och motstånd mot FN:s resolutioner har spätt på rädslan.

-Samtalen kommer att främst handla om Nordkoreas deltagande i Pyeongchangs vinter-OS och våra förberedelser har riktat in sig på en del förfrågningar från Nordkorea om ett fredligt OS, sade Baek Tae-Hyun, talesperson vid Sydkoreas återföreningsdepartement vid en presskonferens före mötet.



"Fredsolympiad"

Fem företrädare från varje sida deltog i mötet i Fredshuset på den sydkoreanska sidan av gränsstaden Panmunjom. Sydkoreas grupp leddes av enhetsminister Cho Myoung-Gyon, och Nordkoreas grupp av enhetsutskottets ordförande Ri Son-Gwon.



Cho sade till Ri Son-Gwon när de möttes att Seoul tror att OS i Pyeongchang "kommer att bli en fredsolympiad eftersom högt värderade gäster från Nord kommer att ansluta sig till många andra från hela världen".



Kameror och mikrofoner hade placerats ut i rummet för att båda sidor ska kunna se samtalen i direktsändning.



Initiativet till samtal kom från Sydkorea efter att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un i sitt nyårstal sagt att landet kan sända idrottare till vinter-OS i Sydkorea.



Efter talet öppnade länderna en kommunikationskanal, en så kallad hotline, för att diskutera en dialog.

Sydkoreas enhetsminister Cho Myoung-Gyon, och den nordkoreanska delegationens ledare Ri Son-Gwon skakar hand vid mötet.

Korea Pool/Yonhap/AP/TT