Tre Brynäsare i Damkronornas OS-trupp

– Man kan inte bara kastas in i OS, det är för stort, därför satsar vi på ett moget lag med etablerade spelare, säger Leif Boork.

Truppen:

Målvakter: Sara Grahn, Brynäs, Minatsu Murase, AIK, Sarah Berglind, Modo.

Backar: Emmy Alasalmi, AIK, Johanna Fällman, Luleå, Johanna Olofsson, Modo, Annie Svedin, do, Emilia Ramboldt, Linköping, Elin Lundberg, Leksand, Maja Nylén-Persson, do.



Forwards: Sara Hjalmarsson, AIK, Sabina Küller, do, Lisa Johansson, do, Pernilla Winberg, Linköping, Anna Borgqvist, Brynäs, Fanny Rask, HV71, Erica Udén Johansson, Brynäs, Rebecca Stenberg, Luleå, Erika Grahm, Modo, Hanna Olsson, Djurgården, Emma Nordin, Luleå, Olivia Carlsson, Modo, Maria Lindh, Djurgården.