I morgon börjar Vi i femman

I morgon är den första kvartsfinalen i den populära tävlingen Vi i femman. Klasserna som deltar i den första deltävlingen är Engelska skolan klass 5C, Gävle och Öjeskolan klass 5B, Järvsö.

Martin Svensson är programledare under årets tävlingar. Tidigare har han hoppat in som programledare under några enstaka program bara.

– Det ska bli superkul. Det är alltid roligt att göra radio tillsammans med barn. Och Vi i femman är ett årets roligaste program, säger han.

Joachim Lindwall gör comeback som domare.

– Det är alltid kul att vara med i detta anrika program. Men det är lite nervöst, att vara domare i Vi i femman är den pirrigaste direktsändningen man kan göra tycker jag, säger Joachim Lindwall.

Så här blir kvartsfinalerna i Gäveborg: