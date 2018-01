Radiosportens chef Markus Boger svarar på Jerring-kritiken

Borde inte Sarah Sjöström med alla hennes VM-guld och världsrekord sina tre OS-medaljer ha vunnit, eller Tove Alexandersson, som också tog flera VM-guld? Fredricson var ju i och för sig bra, men han tog ju bara ett EM-guld?

– Det är svenska folket som avgör vem som ska få Jerringpriset. I år var det en av de högsta röstetalen sedan 1990 och det näst högsta så länge Idrottsgalan har funnits. 770.000 röster är väldigt mycket. Att det var så många bra finalkandidater bidrog säkert till det höga röstetalet och alla fem skulle ha varit värdiga vinnare. Sen går åsikterna isär om vem som till slut bör få priset, så är det varje år. Folkets engagemang är inte alltid samma sak som att ställa meriter mot varandra.

Är det rätt att anhängarna till en viss idrott kan starta en kampanj och på så sätt utse en vinnare i Jerringpriset?

– Vi vet att många förbund och många medlemmar engagerar sig för att deras kandidat ska få så mycket röster som möjligt. Idrott är engagemang och Jerringpriset är ett sätt att engagera sig, det har vi inte något emot. Diskussionen om kampanjer och kupper kommer med jämna mellanrum, vi ser det mer som ett sätt att engagera sig och att det sker bland många förbund.

Är det verkligen folket som har röstat?

– Absolut. Det finns inte något pris som kommer ens i närheten av Jerringpriset i bredd och omfattning. 770.000 röster, som sagt, det är väldigt mycket.

I Duo-appen skulle man kunna rösta tre gånger, men det visade sig att man kunde ominstallera appen och få tre nya röster. Via telefon kan man rösta hur många gånger som helst, borde det inte gå att bara ha en röst per person?

– Uppgiften om att det går att skaffa sig fler röster via Duo-appen är fel. Man kunde visserligen avinstallera och installera appen igen och det såg också ut som att man fick igenom sina extra röster. Det finns dock ett system bakom appen som gör att de extra rösterna tas bort och inte räknas. Via telefon går det att rösta flera gånger – men det kostar pengar och är tidskrävande. Även om flera säkert gör det, är vår bedömning att med 770.000 avlagda röster – och att flera kandidater får den typen av röster, är det inte någon avgörande faktor.

Skadar den här diskussionen och kritiken Jerringprisets trovärdighet?

– Diskussionen är ett bevis på att priset engagerar. När Susanna Kallur vann priset för hennes EM-guld 2006, hade t ex Tre Kronor vunnit både VM och OS-guld samma år, det är en liknande situation i år.

Den här debatten - för och mot - förekommer nästan varje år, i olika omfattning. Ibland mer ibland mindre. Jerringpriset har stått fortsatt stark och värderas oerhört högt av alla idrottsmän.

Kommer ni att ändra reglerna nu så att liknande kupper inte kan genomföras?

– Vi ser inte att det skett någon kupp och vi har inga planer på någon regeländring.

Hur utvärderar ni årets Jerringprisomgång?

– Vi gör som vanligt och utvärderar alla delarna, allt från marknadsföring, röstningsmetod, antal kandidater och upplägg i Idrottsgalan med mera. Det gör vi både internt och tillsammans med Idrottsgalan. Det blir alltid små justeringar och det finns alltid saker att slipa på.