Stora problem på E4:n – flera olyckor och stillastående lastbilar

På E4:an nära trafikplats Hudiksvall södra körde en personbil i diket vid 18.40-tiden på fredagskvällen och inte långt från den olyckan har en lastbil fått stopp.

Lite tidigare, vid 17.37, inträffade också en olycka på E4:an i Hudiksvall där en personbil körde in i en annan bakifrån. Den ena bilen stod still, av oklar anledning, när den andra bilen körde in i den. Den kvinnliga föraren i bilen som blev påkörd fick föras till sjukhus men det ska handla om lindriga skador.

– Föraren som körde in i hennes bil smet från platsen direkt efteråt. Vi har upprättat en anmälan om smitning och vållande till kroppsskada, säger Susanne Sjögren som är RLC-befäl hos polisen.

Vidare säger Sjögren, vid 19.45-tiden på fredagskvällen, att det nu börjat lugna ner sig.

– Många har ringt innan om problem på E4:an, men nu har det börjat lugna ner sig. Man borde stanna hemma om man absolut inte måste ut, säger hon.

På E4:an mellan Norrbränningen och Tönnebro var det vid 18-tiden också problem med stillastående lastbilar som inte kom vidare.