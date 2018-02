Snön orsakar problem i bil- och tågtrafiken

– Det största problemet just nu är väl att efter den stängning vi har haft efter kusten så är det så mycket snö mellan Sundsvall och Örnsköldsvik så att där räknar man med att tågtrafiken inte är igång förrän på måndag klockan tre. Och det är otroligt stora mängder snö, säger Lennart Helsing, presskommunikatör på Trafikverket.

Södra Norrland har drabbats av ymnigt snöfall under dagen och kvällen. Tågtrafiken mellan Gävle, Sundsvall och Umeå ställdes in i förebyggande syfte. Men trafiken mellan Gävle och Sundsvall började under fredagen att rulla igen.

Polisen i Gävleborg säger att de har haft många utryckningar till trafikolyckor under kvällen, men att situationen nu har blivit bättre.

Enligt SMHI kommer snöfallet att försätta söderut över landet under natten och morgondagen.

– Den mesta snön kommer över sydligaste Sörmland och Östergötland i natt. Det finns även snö över Kalmar län, men snön rör sig mer och mer söder ut, så att sent i morgon kommer det ner över Blekinge och nordligaste Skåne, säger Inga-Lill Nordin som är meteorolog på SMHI.

Och på söndag väntas temperaturer under det normala.

– Temperaturen faller under söndagen norrifrån, över hela landet egentligen, men framförallt mycket kallt ner över södra Norrland och västra Svealand, säger Inga-Lill Nordin.