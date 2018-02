Fredrik Mikko: Spännande att jobba för Brynäs

Som vi berättade under söndagen lämnar målvaktstränaren Pecka Alcén Brynäs IF. Han har varit sjukskriven sedan december och nu tar föreningen in 48-årige Fredrik Mikko som ny målvaktstränare.

Han har tidigare arbetat med målvakter i flera SHL-klubbar: Färjestad, Luleå, AIK och Linköping. under måndagen gjorde han sin första träning med Brynäs.

– Det känns bra, det är bra energi i gruppen, säger Fredrik Mikko.

Hur skulle du beskriva dig själv som målvaktstränare?

– Jag är mycket åt det taktiska och tekniska. Det är mina styrkor.