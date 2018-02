Fitim Kastrati klar för Gefle IF

– Jag tror att jag kommer kunna utvecklas som fotbollspelare här, säger han i ett pressmeddelande.

Gefles lF:s tränare Johan Mjällby är nöjd med värvningen.

– Vi är väldigt glada att kunna knyta Fitim till oss och han ökar givetvis konkurrensen i truppen. Vi får in en kreativ och flexibel spelare som både kan användas som forward men även i en mittfältsposition. Han smälter in bra i gruppen och med hans erfarenheter från norska ligasystemet acklimatiserar han sig lätt. Han gjorde bra ifrån sig under tiden som han tränade med laget och matchen han spelade, så vi beslöt oss för att knyta honom till Gefle IF, säger Mjällby.

Kastrati har skrivit på för tre år för Gefle IF.