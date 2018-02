Hälsingegårdarnas tigerekonomi i Vallsta

Det framgick i förra veckan när en tjänsteman på organisationen Samverkansbryggan Hälsingegårdar riktade skarp kritik mot politikerna. Kommunerna saknar en gemensam vision, kommunikationsplan och varumärkesplattform skrev tjänstemannen. Det betyder alltså att kommunpolitikerna inte vet vad de vill göra med hälsingegårdarna och att de inte kan berätta vad det är de inte vet att de vill göra. Värst är att de skriver sina dokument med olika typsnitt och utan logga. Dessutom saknas helt en strategi för tillväxt. Var finns de nyproducerade hälsingegårdarna? Var är souvenirbutikerna? Ostkakefoodtruckarna? Det finns ju för sjutton inte ens en app. Är ni helt ofokuserade, frågade sig tjänstemannen.

Ofokus

Det visade sig vara så. Politikerna i Ljusdals Kommun försökte svara på kritiken men hade glömt lösenordet till sina datorer. En politiker försökte skriva ett brev som svar, men lyckades aldrig avsluta sina meningar och började istället öva på att rita träd. Söderhamns politiker nåddes inte av kritiken eftersom de kollade roliga klipp på Facebook. I Bollnäs Kommun satt politikerna och stirrade rakt fram. Det såg ut som en övning i medveten närvaro, men i själva verket var det tvärtom: omedveten frånvaro. De hade ätit kyckling till lunch och ingenting kunde tränga igenom den kognitiva barriär det innebär att ha kyckling mellan tänderna.

Jag har åkt runt bland hälsingegårdarna. Där är det ännu värre. Vart man än kommer yrar det omkring folk i vegamössa och snickarskjorta utan mål men med fickorna fulla av lin och händerna fulla av getter. När jag kommer fram kommer de rusande och börjar picka på marken. De tror att det vankas EU-bidrag eller att jag kommer från TV4 och ska göra en ny livsstilsserie där kändisar ägnar sig åt byggnadsvård och dricker vin, fast mest dricker vin. När jag berättar att jag kommer från radion fnyser de och yrar vidare.

Tigerekonomin

Överallt utom här på Gästgivars i Vallsta. Här är de totalt fokuserade på kunden. Jag hinner knappt komma in på gården så har jag fått en besökskarta och ett erbjudande om att köpa två ostkakor och få en linneservett på köpet. Går man in genom en dörr får man en upplevelse. Går man ut får man fylla i en enkät om sina upplevelser av upplevelsen. Souvenirbutiken är dubbelt så stor som själva hälsingegården. Man kan köpa hälsingegårdsmodeller i Lego, komplett med en liten legoproggare. De har även spinners med hälsingegårdsmotiv och fejktatueringar med hälsingekurbits. Jag har nu tecknat nån sorts medlemskap här som gör att jag har kostnadsfri access året runt och tre gratis träffar med en guide som visar mig runt. Gästgivars i Vallsta är hälsingegårdarnas tigerekonomi. Pengarna strömmar in, och all vinst återinvesteras i verksamheten. 2019 börjar bygget av en 48 våningar hög hälsingegård som kommer bli hotell med all inclusive på bland annat ostkaka. Faktiskt bara ostkaka.

Det här är Niklas Folkegård, från Vallsta