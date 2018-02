P4 Nästa – Snart drar vi igång!

Vinnaren av P4 Nästa spelas regelbundet i Sveriges största radiokanal P4. I Gävleborg var det Different cups från Sandviken som tog hem segern förra året.

Stiko Per Larsson vann P4 Nästa 2017 och under förra året spelades hans vinnande tävlingsbidrag Kumpaner över 1 200 gånger i P4.

Från 1 mars till och med 4 april 2018 kan du skicka in din nyskrivna och nyinspelade låt till tävlingen. Hur allting fungerar, hur du skickar in låten, vilka tävlingsreglerna är och all annan info kring den lokala tävlingen i Gävleborg kommer presenteras inom kort.