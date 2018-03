Handelskriget i Hofors

Konsekvenserna av strafftullarna blir förödande för den som reser mycket. Man kommer bara att få medföra en deciliter stål i handbagaget på flyget, och med tanke på stålets höga densitet kommer det att bli svindyrt att checka in det. Risken är att Trump sätter strafftullar även på andra metaller. Den som har gamla lagningar i tänderna kan bli ruinerad.

Alla är oroade av strafftullarna. Här i Hofors är de extra oroliga. Folk i Hofors äter ofta fet mat sent på kvällen och sånt sätter sig på nerverna. Dessutom är Hoforsborna väldigt engagerade i just stål. När Hoforsborna vaknar på morgonen är stål det första de tänker på. De dricker kaffe ur ståltermos, borstar tänderna med stålull och på lördagar tar de sig ett rejält stålbad. Om det blir ett handelskrig riktat mot stål så kommer Hoforsborna att bli engagerade i det kriget.

På internationell nivå förberedde sig regeringar och stora företag för ett världsomspännande handelskrig. Det gjorde de här i Hofors också, fast i mindre skala. Tyvärr kunde Hoforsborna inte sätta upp egna strafftullar, inte ens små. En egen tullstation måste skötas ideellt, administrationen av ett tullsystem är jättetung och uniformerna är inte särskilt sköna. Framför allt inte de små. Däremot kan Hoforsborna bidra till handelskriget genom att göra livet surt för olika typiska amerikanska varor. Hoforsborna började försiktigt med att gå runt på stan och säga taskiga saker om cowboyhattar och sprida rykten om ketchup. Sen började de lägga ut fula bilder av misslyckade hamburgare och avslöja slutet på amerikanska filmer.

Ingen verkade reagera. Men Hoforsborna hade liksom fått vittring på handelskrigets spännande värld och tänkte inte ge sig förrän de fått motstånd. Så de tog i lite till. De gick in på affärn och hotade Bostongurkan. En vakt slängde ut Hoforsborna. Äntligen en reaktion! Naturligtvis ska ett handelskrig föras där folk handlar. Hoforsborna visste att de var på rätt spår, och återvände till affärn. Men i hemlighet för att inte bli utslängda igen.

Hoforsborna gömde sig bakom den där hyllan med tacogrejer. Den används ju bara på fredagar så det var ingen som avslöjade dem. Sen smög de omkring i affärn, tog all amerikansk mat och gömde den i tacohyllan. Cornflakesen, coca-colan och Rhode Island-såsen hamnade i Tacohyllan. Philadelphia-osten gömdes bakom gamla sortens skal. Jordnötter och majs likaså. Nån kom på att det var lika bra att gömma all sallad också. Sallad baklänges blir Dallas och Dallas ligger ju i Amerika. När all amerikansk mat stod i Tacohyllan smög Hoforsborna ut ur affärn, trygga i förvissningen att kuppen orsakat ett rejält hål i USA:s ekonomi. Åtminstone tills på fredag.

Det här är Niklas Folkegård, från Hofors, onsdag