Fotbollstältet i Ljusdal kollapsade igen

Tältet ska ha rasat vid fyratiden inatt och det är ännu oklart vad som var orsaken.

– Det är för tidigt för att med säkerhet kunna säga vad som hänt. Det vi vet är att det har varit en relativt sett kall natt och att det har funnits kvar fuktig luft, vilket naturligtvis kan ha påverkat lufttillförseln in till hallen, säger Per Löfgren som är klubbchef i Ljusdals IF.

Även i slutet av december rasade fotbollstältet i Ljusdal samman och då fanns ett tag misstankar om skadegörelse då det fanns hål i tältduken, men det kunde aldrig beläggas.

Med anledning av det nya hallraset så har alla dagens DM-matcher ställts in och det är oklart när de kan spelas.