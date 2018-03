De obegripliga vapnen i Gävle

Det blev större än när parkeringsvakterna gick ut i strejk, då skulle ju alla ut och felparkera bara för att det gick. Samma sak med vapenamnestin, men här gick folk in för det ännu mer.

Gävleborna ville känna sig som tungt kriminella, men slippa sitta i finkan. Gävleborna skaffade jacka med huva och screentryckta tribalmönster. Gävleborna gick hopkurat och bredbent. Gävleborna köade för att få såna där sneda halstatueringar och de annonserade på Blocket efter låga, breda och ilskna hundar.

Svarta börsen

I förra veckan köpte Gävleborna högvis med olagliga vapen på svarta börsen bara för att sen kunna gå med dem till polisen och slippa straff. Suget efter olagliga vapen blev så stor att svarta börsen inte klarade att möta efterfrågan. I fredags stängde svarta börsen nedåt fjorton procentenheter. Efter helgen hade svarta börsen ont i huvet och sjukskrev sig.

Magnum

Gävleborna lät sig inte stoppas för det. Suget efter den ostraffbara kriminaliteten var för stor. En Gävlebo skröt hela helgen med att han hade lämnat in en Magnum .357 och undgått straff. På måndag förmiddag stod det klart att polisen inte fått in en Magnum .357, det var 357 Magnum. Både den vanliga och Magnum Mandel.

En annan Gävlebo skröt med att han skulle lämna in sin Uzi, men när polisen kollade så var det en Ouzo. Fyra centiliter. Folk har blandat ihop kaststjärnor med adventsstjärnor, gevär med revär, och Ak-4:or med A4:or.

Mördarsniglar

En dammsugarrobot som kör lite vårdslöst lämnades in som stridsrobot. En barnvagn med ett ilsket barn lämnades in som stridsvagn. Nån kastade in en apelsin jättehårt och ropade att det var ett kärnvapen. Folk lämnade in mördarsniglar. Nån tog med sin gamla disktrasa och hävdade att det var ett ytterst olagligt biologiskt vapen.

Definitionen av vad som är ett olagligt vapen började minst sagt glida.

Folk lämnade in sina köttknivar för man vet aldrig vad man kan hitta på med dem. Nån läste att pennan är mäktigare än svärdet och lämnade in alla sina pennor. Folk lämnade in gamla plåtbitar och hävdade att de hade börjat bygga en olaglig dödsstjärna utan att kolla upp tillstånd. De lämnade in träd, för av dem kunde det bli både pilbågar och slangbellor. Det gick så långt att folk kastade in mördande blickar.

Gävlepolisens vapendepå började likna en jättedålig loppmarknad, omringad av sura typer i huvtröjor.

Läget var deprimerande för Gävlepolisen. Men bara en liten stund. Sen kom de på att de hade ju massor av glass. Så nu är allt förlåtet.

Det här är Niklas Folkegård, från Gävle, onsdag