Duell i kväll: Lindberg utmanar OS-vinnaren om majorn

Särspelet började redan i går i Palm Springs, Kalifornien, men fick avbrytas på grund av skymningens ankomst. I kväll, svensk tid, fortsätter duellen där Lindberg och Inbee Park spelar hålen 10 (par 5), 17 (par 3) och 18 (par 5) till dess att en segrare kan koras.

Skulle Pernilla vinna nu, sin första vinst mot proffs, så vore det något av det största som hänt i svensk golf. Hon vore så värd det efter alla år av gnetande. Det vore välförtjänt – och en sensation.

– Även en andra plats vore fantastiskt bra. Det här är ju motsvarande en VM-medalj i annan sport. Majortävlingarna är golfens mästerskap. Anledningen till att det gått så bra den här helgen är hennes puttande. Hon har varit väldigt bra i sitt närspel, säger Vangdal till Radiosporten.

Jag tror att Lindberg är ganska samlad. Hon har ingenting att bevisa för hon har tagit sig till ett läge som bara det är en succé.

I majorsammanhang har 95:e rankade Lindberg som bäst nått en femteplats i US Open, 2015. Tävlingen ANA Inspiration – som hon nu kommer sämst tvåa i – vann Anna Nordqvist i fjol.

Särspelet drar igång 08.00 lokal amerikansk tid, 17.00 svensk tid.

Fakta (TT)

Fyra svenska damgolfare har vunnit en major. Först ut var Liselotte Neumann i US Open 1988, medan Annika Sörenstam står i en klass för sig med 10 segrar.

Annika Sörenstam: 10 (Nabisco 2001, 2002 och 2005, LPGA-mästerskapen 2003, 2004 och 2005, US Open 1995, 1996 och 2006, British Open 2003).

Anna Nordqvist: 2 (LPGA-mästerskapen 2009 och Evian Championship 2017).

Liselotte Neumann: 1 (US Open 1988).

Helen Alfredsson: 1 (Nabisco 1993).

Pernilla Lindberg:

Född: 13 juli 1986 (31 år).

Bor: I Orlando, Florida.

Klubb: Bollnäs GK.

Blev proffs: 2009.

Världsrankning: 95.

Inspelade prispengar i karriären: 17 727 178 kr.

Källa: Golfdata, LPGA.com.