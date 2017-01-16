Уважаемые наши радиослушатели, посетители нашего сайта в интернете и групп в Фейсбуке и VKontakte! Спасибо всем вам за внимание, за комментарии, за вашу активность и интерактивность. Сегодня 31 марта 2016 года мы прощаемся с вами после почти 48-летнего вещания...
Nyheter från Радио Швеция
Уважаемые наши радиослушатели, посетители нашего сайта в интернете и групп в Фейсбуке и VKontakte! Спасибо всем вам за внимание, за комментарии, за вашу активность и интерактивность. Сегодня 31 марта 2016 года мы прощаемся с вами после почти 48-летнего вещания...
- Под занавес, а потому без купюр.
Как Вы знаете, руководство шведского радио приняло печальное для нас и для многих из Вас, наших слушателей, читателей, решение закрыть иновещание, то есть вещание из Швеции на зарубежные страны и, соответственно, закрыть две последние редакции, которые это вещание, хотя и через интернет вели: немецкую и русскую.
31 марта 2016 года наша редакция прощается со своими слушателями. «Малое прощание» при переходе радио на Интернет-вещание уже было. И тот последний эфир есть на YouTube. Тогда нас было шестеро