Русская редакция - это часть Радио Швеция/ Radio Sweden – новостной службы на восьми языках, которая, в свою очередь, является частью вещательной корпорации AO Шведское радио/ Sveriges Radio AB (сокр. SR).

Финансируется, как и всё SR, взносами за ТВ, которые обязаны платить все жители Швеции, использующие телевизор для просмотра телепередач.

Всё Шведское радио (SR), и Радио Швеция в том числе, являются Public Service, т.е. службой общественного вещания, некоммерческим радио, на котором реклама запрещена.



Мы не занимаем позицию ни одной из конфликтующих сторон, но отражаем существующие в Швеции взгляды и мнения.



Новости о Швеции и из Швеции предназначены, в первую очередь, для русскоязычной аудитории за пределами Швеции.



Русская редакция закрывается 1 апреля. Наш последний рабочий день 31 марта 2016 года

Подробнее о закрытии русской редакции читайте здесь:



http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=6350561



