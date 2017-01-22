في تمام الساعة 07.45 دقيقة من صباح اليوم الجمعة وصل عدد السكان في السويد الى 10 ملايين نسمه، في عام 2004 كان العدد 9 ملايين نسمة واستغرق الوصول الى عشرة ملايين 13 عاماً.