أعلن اليوم اتحاد كرة القدم النرويجي إن المدرب السويدي المخضرم لارش لاغربيك يتولى مهام تدريب منتخبه لكرة قدم الرجال اعتباراً من اليوم، ويمتد العقد مبدئياً حتى 2019.
Nyheter från راديو السويد
صرح رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أثناء لقائه مع لجنة البرلمان لشؤون الاتحاد الأوروبي، إن الحكومة ستمدد الرقابة على حدودها مع الدنمارك عند انتهاء مدة القرار الحالي في الحادي عشر من الشهر الجاري.
يُرتقب في أقرب وقت ممكن عقد اجتماع بين وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم ونظيرها الروسي سيرجي لافروف.
قررت مصلحة إدارة المواصلات اليوم إيقاف حركة الملاحة الجوية بين السويد والعراق، نظراً للوضع الأمني المتدهور بالنسبة للحياة المدنية في العراق، حسب بيان صحفي أصدرته المصلحة قبل قليل.
تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره بحظر مزدوجي الجنسية الذين يتوفرون على جنسية من 7 دول شرق أوسطية من الدخول للولايات المتحدة.
بعدما دققت مصلحة الهجرة في 400 من ملفات اللجوء التي عمل عليها موظفو المصلحة، تبين أن نصف الملفات لم يتم البت فيها بشكل صحيح.
مكتب العمل السويدي يقرر البدء بآلية عمل جديدة بخصوص العاطلين عن العمل لفترة طويلة الذين لم تتاح لهم فرصة إتمام تعليمهم الثانوي أو الأساسي
عقد قبل قليل رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولا فيه القضايا التي تهم البلدين، أبرزها قضية اللاجئين، وقرارات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
في الثاني من شهر ديسمبر كانون الأول من العام المنصرم قُتل شابان في حادثة إطلاق نارعلى مقهى في ضاحية رنكيبي الواقعة غرب ستوكهولم، واليوم تمكنت الشرطة من القبض على 3 أشخاص بتهمة المساعدة بجريمة القتل.
ستصوت الأحزاب الحاكمة في بلدية كارلسهامن لصالح تخزين أنابيب الغاز التابعة لمشروع نورد ستريم الروسي في ميناء المدينة.
تصل المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل العاصمة ستوكهولم الساعة العاشرة من صباح اليوم، وستلتقي ميركل للمرة الأولى نظيرها ستيفان لوفين على الأراضي السويدية، وكانت آخر زيارة لها الى السويد في صيف 2014 عندما دُعيت من قبل رئيس الوزراء السويدي حينها فريدريك راينفيلدت.
صرحت السفارة الأميركية في السويد في بيان صحفي على صفحتها الرسمية، إن المواطنين السويديين الذين يتوفرون على جنسية من سوريا، إيران، العراق، الصومال، السودان، ليبيا واليمن، لن يحصلوا على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
افتتحت وزيرة الثقافة السويدية اليس باه-كونكه النسخة الأربعين من مهرجان يوتيبوري السينمائي الذي تمتد فعالياته بالفترة ما بين السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الجاري حتى السادس من شهر فبراير شباط بمشاركة 450 فيلماً من 84 بلدا.
- على الرغم من معلومات افادت عكس ذلك.
الحكومة تنفي الأنباء حول تراجعها عن موقفها من أنابيب الغاز ضمن مشروع نوردستريم الروسي.
فاز فيلم "حادثة نايل هيلتون" من إخراج طارق صالح بجائزة "أفضل فيلم أجنبي" في مهرجان ساندانس الأميركي للسينما.
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