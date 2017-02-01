صرحت السفارة الأميركية في السويد في بيان صحفي على صفحتها الرسمية، إن المواطنين السويديين الذين يتوفرون على جنسية من سوريا، إيران، العراق، الصومال، السودان، ليبيا واليمن، لن يحصلوا على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.