شارك أكثر من 700 شخص في اعتصام ضد سلسلة جرائم القتل التي شهدتها مدينة مالمو مؤخراً، وخصوصاً بعد الجريمة التي أودت بحياة شاب في الـ 16 من العمر الخميس الماضي.
Nyheter från راديو السويد
أصدرت مصلحة الهجرة قراراً بطرد طفلة مغربية من السويد تبلغ من العمر تسعة أعوام فقط، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة أفتونبلادت.
- كأس العالم لكرة اليد للرجال -فرنسا 2017منتخب السويد لكرة اليد
استهل المنتخب السويدي لكرة اليد، مسيرته في بطولة العالم الـ25 بفرنسا، بفوز كبير (33-16) على نظيره البحريني، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.
أدى النقص الذي تعاني منه السويد في المترجمين الفوريين للغة الداري المتداولة في أفغانستان، إلى الالتجاء لمترجمي اللغة الفارسية القريبة من الداري، مما أدى إلى ارتكاب العديد من الأخطاء في حق الأفغان.
أعلنت أنيكا فالكنغرين تنحيها عن منصبها كرئيسة تنفيذية لمصرف "سيب" السويدي، على أن تستمر في عملها لشهر تموز/ يوليو القادم. لتنتقل للعمل بعد ذلك في مجموعة مصارف "لومبار أوديي" السويسرية.
يستعد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين للقيام بزيارة رسمية إلى إيران خلال شهر شباط/فبراير القادم، بدعوة من الرئيس الإيراني حسن روحاني. وذلك وفقاً لبيان صحفي أعلنت عنه اليوم الحكومة السويدية في موقعها الرسمي.
- كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون
تنطلق يوم غد السبت فعاليات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم بالغابون غرب وسط أفريقيا، وتُختتم في الخامس من الشهر القادم، بمشاركة 16 فريقاً يتنافسون للظفر باللقب الإفريقي.
قام وزير الداخلية أنديش إيغيمان باستدعاء قائد الشرطة دان إيلياسون للحصول على تفسيرات منه بعد تدني نتائج الشرطة بحسب احصائيات أجرتها السلطات.
تتواصل اليوم الجمعة جلسات المحاكمة للمشتبه به بارتكاب جرائم حرب في سوريا، الرجل البالغ من العمر 45 كان قد ظهر في مقطع مصور الى جانب مسلحين آخرين وهم يعدمون 7 من جنود النظام السوري في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا عام 2012، وكانت محكمة ستوكهولم الابتدائية بدأت أولى جلسات الاستماع في القضية أول أمس الأربعاء.
لقي صبيّ في الـ 16 من العمر حتفه مساء البارحة بعدما أُطلق النار عليه. الحادثة وقعت بجوار موقف للباصات العامة، في ضاحية روسنغورد في مالمو.
أقرّ الرئيس الجديد لشرطة الجنوب كلاس فريبيري، إن سلسلة جرائم القتل التي ارتُكبت في مالمو مؤخراً، هو أمر حرج جداً، وإنها أثرت على أجواء العمل بالنسبة للعناصر.
- عدد من الموظفين يقتربون من سن التقاعد.
أعلنت مصلحة رعاية المجرمين عن عزمها باستقبال 450 متدربا من الوافدين الجدد حتى نهاية عام 2018 كجزء من المهمة التي اوكلتها الحكومة الى سلطات الدولة.
أعلن الرئيس السابق لاتحاد ألعاب القوى أولف كارلسون إنه لا يعزم الطعن في قرار محكمة فيرملاند بإدانته في قضية زلاتان إبراهيموفيتش.
أظهرت أحدث الإحصاءات التي أصدرها مكتب العمل، إن نسبة البطالة في السويد لا تزال تنخفض، بينما وصل عدد حالات الإقالة في العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 2007.
- اراء من يوتيبوري.
انتهت اليوم الجلسة الأولى من محاكمة المشتبه به بارتكابه جرائم حرب في سوريا على خلفية ظهوره في فيلم قصير بمشاركة عدد من المسلحين يعدمون 7 من جنود النظام السوري.
- المناظرة الاولى انتهت.
افتتح رئيس الوزراء والاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين مناظرة رؤساء الاحزاب الاولى للعام 2017 بوصف العام 2016 بعام القلق وتوجه بالحديث الى جميع من لديهم هذا الشعور.
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