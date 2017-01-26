أعلنت شركة انتاج معدات الاتصالات السويدية إريسكون تسجيل خسائر تجاوت المليار كرون في الربع الأخير من العام الماضي كما بلغ التراجع في توزيع الأرباح على السهم الواحد إلى 1 كرون بعد أن بلغ 3.7 كرونات في نفس الفترة من العام الماضي.
Nyheter från راديو السويد
تبدأ اليوم أولا جلسات محاكمة الصحفي السويدي فريدريك أونيفال الذي قام خلال تصويره لسلسلة أفلام وثائقية بتهريب طفل سوري لاجئ الى السويد.
كان من المزمع اليوم ترحيل الطفلة مروة البالغة من العمر 9 سنوات الى المغرب، لكن تقرر إيقاف عملية الترحيل.
أصبح من الصعب على الشباب من ذوي التعليم المتدني وعلى كبار السن والمهاجرين القادمين من خارج اوروبا العثور على العمل، وفقاً لتقرير جديد. ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسة سوق العمل تغفل هذه الفئات الضعيفة.
إرتفع كثيراً إجمالي المكالمات الهاتفية الواردة على خط الدعم الوطني الخاص بتلقي قضايا العنف أو التعسف المتصل بالشرف، هذا ما أظهرته الإحصاءات الجديدة.
تراجعت السويد الى المركز الرابع في قائمة منظمة الشفافية الدولية للفساد عام 2016، وأحتلت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا المراكز الثلاثة الأولى في آخر قياس لمؤشر الفساد.
كشف راديو السويد إن منظمة أميركية ضخمة تدعم قابلتين سويديتين رفضتا تنفيذ عمليات الإجهاض لمرضاهما، بسبب عقيدتهما المسيحية.
الفيلم السويدي "رجل يُدعى أوفيه" مُرشح لجائزة أوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية.
أفاد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الوسط أندرش يونسون إن حزبه يفرض على المحافظين إنهاء موقفه من التعاون مع حزب ديمقراطيي السويد، وهدد بإن إذا استمر المحافظون، سيوقف الوسط تعاونه معهم في المجالس المنفذة في البرلمان السويدي.
تبدأ اليوم أولى جلسات المحاكمة بحق 7 من المدراء السابقين لشركة SAAB، يُشتبه بارتكابهم جرائم اقتصادية جسيمة، تتعلق بعقود مزورة وتلاعب في الأرقام بالنسبة لتقرير الحساب السنوي.
- أطفال لاجئون غير مصحوبين بذويهم يسكنوا في "بيوت حماية" عند عائلات يشتبه بانضمام أفراد منها لتنظيم الدولة الإرهابي
أظهر تحقيق أجراه راديو السويد أنه يوجد أطفال من طالبي اللجوء الغير مصحوبين بذويهم يسكنوا في بيوت الحماية (عند عائلات) يشتبه بسفرهم إلى سوريا و الانضمام إلى تنظيم " الدولة" الإرهابي (داعش)
أعلن فريق الدوري الممتاز AIK عن بيع مهاجمه اليافع ألكسندر إيساك إلى بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة تعتبر الأغلى في تاريخ الدوري الممتاز.
طالب المدعي العام صباح اليوم في مرافعته الأخيرة بالسجن مدى الحياة والابعاد عن السويد للرجل السوري المتهم بقيامه بجرائم حرب.
اعتقلت الشرطة ثلاث أشخاص للاشتباه بهم لارتكابهم جريمة اغتصاب في شقة بمدينة أوبسالا و بث حادثة الاغتصاب مباشر في أحد المجموعات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
لقي شاب (25عام) مصرعه بعد أن أُطلق عليه النار من قبل مجهولين امس الأول في ستوكهولم حيث تم محاولة إسعافه إلى مستشفى كالرولينساكا في سولنا.
أفادت مصادر لقسم الأخبار في التلفزيون السويدي، أن محقق الدولة سيتقدم بمقترح بفرض مدة انتظار تمتد لسنة كاملة كحد أقصى، قبل انتقال الوزراء أو مساعديهم من السياسة إلى أعمال أخرى في القطاع التجاري.
-