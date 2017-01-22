يعرض لأول مرة اليوم في مهرجان ساندانس السينمائي، الفيلم السويدي The Nile Hilton Incident، أو "حادثة نايل هيلتون" التي تدور أحداثه في مصر.
Nyheter från راديو السويد
- 1 av 3المخرج طارق صالح صورة: Atmo2 av 3
سيستمر قائد الشرطة الوطنية دان إلياسون في منصبه على الرغم من الانتقادات، نقابة الشرطة في ستوكهولم وصفت القرار الذي اتخذ اليوم في مؤتمر صحفي بالمعقول.
تشهد ستوكهولم عدد من المظاهرات تزامناً مع تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين المحتجين تأتي النسويات السويديات و أمريكيون يقيمون في السويد.
يلتقي اليوم وزير الداخلية انديش ايجيمان (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بقائد الشرطة الوطنية دان الياسون في اجتماع بشأن الأزمة الراهنة في جهاز الشرطة، الياسون وعد بتقديم معلومات عن الكيفية التي يمكن بها تحسين أداء الشرطة.
في تمام الساعة 07.45 دقيقة من صباح اليوم الجمعة وصل عدد السكان في السويد الى 10 ملايين نسمه، في عام 2004 كان العدد 9 ملايين نسمة واستغرق الوصول الى عشرة ملايين 13 عاماً.
يواجه الطلاب الأجانب في فيستروس صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية من مراكز الرعاية، هيئة الخدمات الصحية الجامعية، وهي المعنية بتقديم الرعاية الطبية مجاناً للطلاب المقيمين في السويد طلبت المساعدة.
عبر حزب المحافظين عن استعداده لتمرير ميزانية مشتركة للتحالف البرجوازي قبيل 2018، المحافظون منفتحون على مبدأ اسقاط الحكومة الخريف المقبل إذا ما تلقوا دعماً من ديمقراطيي السويد لمقترح ميزانية التحالف البرجوازي، وفقا لرئيسة الحزب آنا شينبري باترا.
يتم التعامل مع الرسوم الدراسية للطلبة القادمين من خارج أوروبا بصورة يغيب فيها اليقين القانوني، هذا ما كشفه تحقيق قدمته اليوم الهيئة السويدية للتعليم العالي.
يصادف يوم السبت الموافق 21 كانون الثاني يناير مرور 15 عاماً على مقتل فاديمة شاهيندال على يد أبيها، بداعي الشرف.
أصبح بمقدور السوريين ممن لهم الحق بلم الشمل مع عائلاتهم في السويد التقدم لإجراء المقابلات في السفارة السويدية في السودان، وزيرة التنمية الدولية إيزابيلا لوفين (من حزب البيئة) تحدثت عن ذلك بالقول:
واصلت محكمة ستوكهولم الابتدائية اليوم جلسات محاكمة الرجل السوري المتهم بجرائم حرب ارتكبها بحق سبعة جنود سوريين في عام 2012.
أصدرت مصلحة الهجرة قراراً بطرد طفلة من السويد تبلغ من العمر تسعة أعوام فقط، تعيش في Ödeshög بمنطقة أوستيريوتلاند.
مباشر من ادارة البث في الإذاعة السويدية، رسالة تنبيه مهمة للجمهور في منطقة ترولهاتان، في محافظة فاسترا جوتالاند.
يجب على السكان القاطنين في الجانب الغربي من نهر يوته في ترولهاتان غلي مياه الشرب قبل استهلاكها.
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ظهرت أنباء عن وجود فضيحة بحثية جديدة في معهد أبحاث ومستشفى كارولينسا، و وفقاً لما أوردته صحيفة داغبلادت فقد أجريت في المعهد أبحاث على البشر دون تصريح مسبق بين العام 2011 و 2016.
انتُخب الإيطالي أنتونيو تاياني ممثل اليمين أمس الثلاثاء رئيساً للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عوضاً عن الرئيس المنتهية ولايته للبرلمان الألماني مارتن شولتز.
أفاد خبر لقسم الأخبار في الإذاعة السويدية (إيكوت)، أن أكبر تهديد إرهابي في السويد في العام 2017، يمكن أن يكون مصدره الناس المتعاطفين مع التطرف الإسلامي العنيف.
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