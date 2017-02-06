الفائدة السالبة أو المنخفضة للغاية لسنوات عديدة تزيد من خطورة تدهور المعاشات التقاعدية في المستقبل، وليس بإمكان العديد من شركات التقاعد وعد المدخرين بالحصول على الأموال التي أودعوها.
Nyheter från راديو السويد
- أحمد فكري: يحق لعائلات الأشخاص الحاصلين على "إقامة مؤقتة" الاستفادة من خطة الترسيخ بعد لم الشمل(9:51 min)فيما يتعلق بخطة الترسيخ والتجديد.
أظهر تقرير حديث لمصلحة الهجرة أن 27% من القرارات التي اتخذت في العام الماضي فيما يتعلق بتصنيف طالبي اللجوء في فئة اللاجئين أو فئة الحماية البديلة، قد اتخذت بشكل خاطئ.
تنعقد اليوم في يوتيبوري أولى فعاليات الأيام البلدية لحزب الوسط وهي أكبر فعالية سنوية يلتقي فيها ممثلو الحزب من مختلف البلديات والمقاطعات السويدية.
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين يعبر عن قلقه تجاه التطورات الناتجة عن وجود ما يقارب المليون لاجئ في ليبيا.
قررت سلطة الادعاء العام اليوم رفع الدعوى على عضو البرلمان كينت إيكيروت عن ديمقراطيي السويد الذي يُعتبر حزباً معادياً للاجئين، وذلك بتهمة أنه اعتدى بالضرب على شخص أمام مطعم ليلي بالعاصملة ستوكهولم في شهر نوفمبر الماضي.
قدم اليوم كل من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن الاشتراكي الديمقراطي ونائبته وزيرة شؤون المناخ إيسابيلا لوفين قانوناً مناخياً جديداً، تُخفض بموجبه كمية المواد الملوثة في السويد بنسبة 85% بحلول العام 2045، مقارنة بأرقام 1990.
يناقش الآن أعضاء الاتحاد الأوروبي منظومة جديدة، تعني استقبال لاجئي الحصة سيتم فقط من الدول التي تحرس حدودها وتمنع اللاجئين من الوصول لأوروبا.
صرح رئيس حزب الليبراليين يان بيوركلوند إنه ينبغي على اللجنة البرلمانية للشؤون المدنية عدم إعطاء الاعتبار لوزير العدل مورغان يوهانسون، بل التقدم بمقترح برلماني يقضي بإلغاء الزواج بين المتزوجين القصّر، حتى لو كان الزواج منعقداً خارج السويد.
أعلن اليوم اتحاد كرة القدم النرويجي إن المدرب السويدي المخضرم لارش لاغربيك يتولى مهام تدريب منتخبه لكرة قدم الرجال اعتباراً من اليوم، ويمتد العقد مبدئياً حتى 2019.
صرح رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أثناء لقائه مع لجنة البرلمان لشؤون الاتحاد الأوروبي، إن الحكومة ستمدد الرقابة على حدودها مع الدنمارك عند انتهاء مدة القرار الحالي في الحادي عشر من الشهر الجاري.
يُرتقب في أقرب وقت ممكن عقد اجتماع بين وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم ونظيرها الروسي سيرجي لافروف.
قررت مصلحة إدارة المواصلات اليوم إيقاف حركة الملاحة الجوية بين السويد والعراق، نظراً للوضع الأمني المتدهور بالنسبة للحياة المدنية في العراق، حسب بيان صحفي أصدرته المصلحة قبل قليل.
تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره بحظر مزدوجي الجنسية الذين يتوفرون على جنسية من 7 دول شرق أوسطية من الدخول للولايات المتحدة.
بعدما دققت مصلحة الهجرة في 400 من ملفات اللجوء التي عمل عليها موظفو المصلحة، تبين أن نصف الملفات لم يتم البت فيها بشكل صحيح.
مكتب العمل السويدي يقرر البدء بآلية عمل جديدة بخصوص العاطلين عن العمل لفترة طويلة الذين لم تتاح لهم فرصة إتمام تعليمهم الثانوي أو الأساسي
عقد قبل قليل رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولا فيه القضايا التي تهم البلدين، أبرزها قضية اللاجئين، وقرارات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
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