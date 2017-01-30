عبر حزب المحافظين في وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري عن انفتاحه للتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد المعادي لسياسة الهجرة، حيث أكدت رئيسة حزب المحافظين آنا شينبري باترا أن الحزب منفتح على مبدأ اسقاط الحكومة الخريف المقبل، إذا ما تلقوا دعماً من ديمقراطيي السويد لمقترح ميزانية التحالف البرجوازي.