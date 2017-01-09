يظهر مسح أجراه راديو السويد إن نسبة المشردين تزداد في مالمو، وبصورة خاصة بين القادمين الجدد. جاء هذا في مقارنة بين المدن الثلاث الكبرى ستوكهولم، يوتيبوري ومالمو.
Nyheter från راديو السويد
أدانت المحكمة الابتدائية في فيرملاند الرئيس السابق لاتحاد ألعاب القوى أولف كارلسون بتهمة الافتراء الجسيم، بعدما لمح في محاضرة له بأن زلاتان إبراهيموفيتش كان يتعاطى مواداً منشطة خلال مشواره الاحترافي في إيطاليا.
مُنح كل من رئيس بلدية لسبوس اليونانية سبيريدون غالينوس ورئيسة بلدية لامبيدوزا الإيطالية جيسي نيكوليني، جائزة أولوف بالميه لعام 2016، وذلك لجهودهما في مساعدة اللاجئين وإنقاذ حياة الآلاف منهم.
أعرب رئيس الوزراء ستيفان لوفين في خطابه في منتدى Folk och försvar السنوي، عن عزم الحكومة بتعزيز أسلوب الحوار والمباحثات المتبادلة مع روسيا، لتهدئة التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين.
الحكومة تطالب البلديات ببناء المزيد من المساكن، في الوقت الذي توقف فيه السلطات الحكومية، مخططات بناء المساكن
قرر القائمون على قطاع الألعاب النارية في اجتماع اليوم، منع بيع صواريخ الألعاب النارية التي تستند على عصاة خشبية.
بعد وقوع العديد من حوادث السير على الطريق السريع E4، تم اقفال الطريق السريع شمال مدينة أوبسالا.
بدءاً من 4 شباط – فبراير سيتم تسليح حراس الامن في مفعال رينغهلس النووي، وهو أكبر مفاعل نووي في السويد.
- 12 الف اقامة عمل العام الماضي.
تتلقى مصلحة الهجرة السويدية الآلاف من طلبات الحصول على إقامة عمل من خارج الاتحاد الأوروبي سنوياً.
تستقبل المستشفيات السويدية في الايام الاخيرة اعداد كبيرة من المرضى بالأنفلونزا، والمصابين بفيروس نوروفيروس الذي يسبب التقيؤ الشتوي.
قدمت لجنة الأرياف اليوم مقترحاتها لتنشيط جميع المناطق في السويد ليكون هنالك توافق بين فرص العمل والعيش في كل من المدن الكبيرة والارياف.
لتفادي الرقابة المفروضة على حركة المرور على الحدود السويدية الدنماركية، يقوم بعض اللاجئين بدخول الأراضي السويدية مشياً على الاقدام.
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تضررت حركة المرور في جميع انحاء السويد بسبب العواصف الثلجية التي ضربت البلاد. حيث حذرت مصلحة المرور من الانزلاقات على الشوارع.
- بين 5 و12 كرون شهريا.
ترتفع مع بداية هذا العام رسوم الاشتراك في صندوق البطالة عن العمل بالنسبة لاعضاء 3 من اتحادات العمال في السويد.
تقوم العصابات الاجرامية أكثر فأكثر باستعمال القنابل اليدوية في تصفياتها لأفراد من العصابات الأخرى. وايضاً في هجوماتها ضد الشرطة.
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