يظهر مسح أجراه راديو السويد إن نسبة المشردين تزداد في مالمو، وبصورة خاصة بين القادمين الجدد. جاء هذا في مقارنة بين المدن الثلاث الكبرى ستوكهولم، يوتيبوري ومالمو.