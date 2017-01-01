استُحدثت قوانين وتشريعات جديدة يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع العام المقبل ومنها زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية، وإضافة إصلاح الغسالات الى الخصم الضريبي للخدمات المنزلية، بالإضافة الى مجانية الرعاية الطبية للأسنان لمن لا يزيد سنهم عن 21 عاماً.
Nyheter från راديو السويد
قرر أصحاب المحلات التجارية في مركز هوسبي إغلاق محلاتهم بعد ظهر اليوم للاحتجاج ولفت الانتباه إلى الجرائم المتزايدة في المنطقة. حيث تبدأ معظم المتاجر في مركز هوسبي إغلاق أبوابها من الساعة الواحدة من ظهيرة اليوم حتى حلول الليل، سلام كوردا هو أحد ملاك المتاجر، المحليين، ممن قرروا الاحتجاج بإغلاق محلاتهم يرى أن المنطقة ينبغي أن تكون أكثر أماناً.
إبتداءً من الأول من يناير يدخل حيز التنفيذ قانون جديد يُسهل للعاملين التجرؤ والابلاغ عن المخالفات التي تحدث في مواقع عملهم. القانونية المختصة بشؤون العمل إيفا فولكو تقول:
مع حلول العام الجديد تختفي فرص التدريب العملي لطالبي اللجوء والتي كانت ترعاها مصلحة الهجرة السويدية بغية تحسين مهارات طالبي اللجوء وتقديمهم الى سوق العمل وأربابه، حيث بلغ عدد الملتحقين بالتدريب العملي لهذا العام 13 ألف شخص.
ستكون الحرارة هذا العام عالية في يوم عيد رأس السنة، بشكل لم تعتاد عليه السويد من قبل.
تستلم السويد مقعدها في مجلس الامن بدءاً من الأول من شهر كانون ثاني - يناير القادم. وتأمل وزارة الخارجية السويدية أن تقوم الإدارة الامريكية الجديدة بحل بعض العقد التي تشل عمل مجلس الامن.
- يقيم في كارلسكوغا.
تقام اليوم في محكمة ستوكهولم الابتدائية دعوى قضائية بحق رجل في الـ46 من العمر مشتبه بخرق قانون الانسانية الدولي، وضلوعه في عملية قتل 7 رجال مكبلي الايدي في سوريا عام 2012.
تنتهي في آخر السنة التجربة التي قامت بها دور رعاية المسنين التابعة لبلدية يوتيبوري، بأن يعمل موظفيها 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات.
اصدرت المحكمة العليا قرارها بمنح تصريح لاعادة النظر في قضية كاي لينّا، الذي سبق ونال عقوبة السجن المؤبد بعد ادانته لارتكاب جريمة قتل وسرقة كبرى عام 2004.
تعمل المجموعات اليمينية المتطرفة على نشر افكارها، عبر قنوات جديدة، مثل برامج البودكاست، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
ارتفعت أعداد السويديين ممن اختاروا الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة خارج البلاد، فقد ازدادت رحلات الطيران الخارجية خلال موسم اعياد رأس الميلاد بنسبة 50 بالمئة في العشر سنوات الماضية.
لا تتوفر سوى معلومات قليلة بشأن الاسباب التي تدفع النساء الى الالتحاق بتنظيم الدولة الإرهابي، هذا ما توصل اليه مركز التنسيق الوطني للحماية من التطرف الداعي للعنف.
تلقت بلدية مالمو العام المنصرم انتقادات من وكيل الجمهور لشؤون الأطفال بخصوص تعاملها مع مسألة زواج 65 قاصراً ممن قدموا الى البلدية ضمن طالبي اللجوء، وقد وعدت البلدية بإعادة النظر في جميع حالات الزواج تلك.
- احباط وقلق.
البطالة عن العمل في سن مبكرة من فترة الشباب تؤثر سلبا على الصحة النفسية بغض النظر عن كيفية تطور الحياة لاحقا، كما اظهرت دراسة من جامعة اوميو.
ستبدأ شركات التواصل الاجتماعي والمعلوماتية مثل تويتر وجوجل وفيسبوك ومايكروسوفت باتخاذ خطوات أكبر لمواجهة انتشارالدعاية للتطرف، حيث سيتم إزالة بعض حسابات فيسبوك كما ستوقف حسابات لمستخدمي تويتر وأيضاً ستستخدم جوجل سجل نتائج البحث فيها لنشر رسائلها الموجهة.
ستقوم جامعة ستوكهولم بداية من يوم عيد رأس السنة، بدراسة جديدة حول تمسك السويديين بتعهد السنة الجديدة، أي التعهد الذي يقطعه المرء على نفسه عند بداية سنة الجديدة.
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