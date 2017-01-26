أعلنت شركة انتاج معدات الاتصالات السويدية إريسكون تسجيل خسائر تجاوت المليار كرون في الربع الأخير من العام الماضي كما بلغ التراجع في توزيع الأرباح على السهم الواحد إلى 1 كرون بعد أن بلغ 3.7 كرونات في نفس الفترة من العام الماضي.