قرر أصحاب المحلات التجارية في مركز هوسبي إغلاق محلاتهم بعد ظهر اليوم للاحتجاج ولفت الانتباه إلى الجرائم المتزايدة في المنطقة. حيث تبدأ معظم المتاجر في مركز هوسبي إغلاق أبوابها من الساعة الواحدة من ظهيرة اليوم حتى حلول الليل، سلام كوردا هو أحد ملاك المتاجر، المحليين، ممن قرروا الاحتجاج بإغلاق محلاتهم يرى أن المنطقة ينبغي أن تكون أكثر أماناً.