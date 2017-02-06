الفائدة السالبة أو المنخفضة للغاية لسنوات عديدة تزيد من خطورة تدهور المعاشات التقاعدية في المستقبل، وليس بإمكان العديد من شركات التقاعد وعد المدخرين بالحصول على الأموال التي أودعوها.