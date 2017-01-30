يستعد رئيس حزب المحافظين في بلدية هسليهولم بير بالمغرين لرئاسة البلدية، بمساندة حزب ديمقراطي السويد.
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عبر حزب المحافظين في وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري عن انفتاحه للتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد المعادي لسياسة الهجرة، حيث أكدت رئيسة حزب المحافظين آنا شينبري باترا أن الحزب منفتح على مبدأ اسقاط الحكومة الخريف المقبل، إذا ما تلقوا دعماً من ديمقراطيي السويد لمقترح ميزانية التحالف البرجوازي.
لا تستبعد شرطة مالمو وجود سفاح في مالمو يقف وراء سلسلة من جرائم إطلاق النار وقتل الناس.
التقارير التي تبحث في موقف السويديين من اليهود تشير إلى إن الأشخاص ذوي أصول من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا يتخذون موقفاً سلبياً من اليهود بنسبة أعلى مما هو عليه الحال بصفة عامة.
بحسب الجريدة المالية Dagens Industri، يندرج اسم وزير المالية الأسبق أنديش بوري في تحقيق بقضية رشوة.
تحتوي مواقع التواصل الإجتماعي الكثير من الأخبار المزيفة والخادعة التي تنتشر بسرعة، ويساهم ضعف المعرفة باللغة السويدية في تناقلها دون التحقق من صحتها، في أوساط القادمين الجدد وطالبي اللجوء.
حين يأتي المراهق إلى السويد كلاجئ وهو بسن صغير يجد صعوبة في التأقلم في المجتمع الجديد فليس الموضوع بهذه السهولة فيما يتعلق أمور كثيرة مثل الثقافة المجتمعية في البلد الجديد
تبدأ اليوم أولا جلسات محاكمة الصحفي السويدي فريدريك أونيفال الذي قام خلال تصويره لسلسلة أفلام وثائقية بتهريب طفل سوري لاجئ الى السويد.
أعلنت شركة انتاج معدات الاتصالات السويدية إريسكون تسجيل خسائر تجاوت المليار كرون في الربع الأخير من العام الماضي كما بلغ التراجع في توزيع الأرباح على السهم الواحد إلى 1 كرون بعد أن بلغ 3.7 كرونات في نفس الفترة من العام الماضي.
كان من المزمع اليوم ترحيل الطفلة مروة البالغة من العمر 9 سنوات الى المغرب، لكن تقرر إيقاف عملية الترحيل.
أصبح من الصعب على الشباب من ذوي التعليم المتدني وعلى كبار السن والمهاجرين القادمين من خارج اوروبا العثور على العمل، وفقاً لتقرير جديد. ويرى خبراء اقتصاديون أن سياسة سوق العمل تغفل هذه الفئات الضعيفة.
إرتفع كثيراً إجمالي المكالمات الهاتفية الواردة على خط الدعم الوطني الخاص بتلقي قضايا العنف أو التعسف المتصل بالشرف، هذا ما أظهرته الإحصاءات الجديدة.
تراجعت السويد الى المركز الرابع في قائمة منظمة الشفافية الدولية للفساد عام 2016، وأحتلت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا المراكز الثلاثة الأولى في آخر قياس لمؤشر الفساد.
كشف راديو السويد إن منظمة أميركية ضخمة تدعم قابلتين سويديتين رفضتا تنفيذ عمليات الإجهاض لمرضاهما، بسبب عقيدتهما المسيحية.
الفيلم السويدي "رجل يُدعى أوفيه" مُرشح لجائزة أوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية.
أفاد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الوسط أندرش يونسون إن حزبه يفرض على المحافظين إنهاء موقفه من التعاون مع حزب ديمقراطيي السويد، وهدد بإن إذا استمر المحافظون، سيوقف الوسط تعاونه معهم في المجالس المنفذة في البرلمان السويدي.
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