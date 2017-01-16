تتواصل اليوم الجمعة جلسات المحاكمة للمشتبه به بارتكاب جرائم حرب في سوريا، الرجل البالغ من العمر 45 كان قد ظهر في مقطع مصور الى جانب مسلحين آخرين وهم يعدمون 7 من جنود النظام السوري في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا عام 2012، وكانت محكمة ستوكهولم الابتدائية بدأت أولى جلسات الاستماع في القضية أول أمس الأربعاء.