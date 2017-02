Suora raportti filmifestivaaleilta.

Ohjaaja Frans Huhta on tehnyt äidistään Marjasta dokumentin, joka on samalla matka sukujuurille Suomeen. Tystnadens Språk -nimisen dokumenttielokuvan maailman ensi-ilta on Göteborgin elokuvafestivaaleilla torstaina (2.2.2017).