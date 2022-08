Bankrånare, cowboys och interner i klassiska queer-filmer

(Hör mer om filmerna via de länkade titlarna.)

Spindelkvinnans kyss från 1985 med William Hurt i rollen som Luis Molina, en transperson som sitter inne i ett brasilianskt fängelse för "omoraliskt uppträdande" och delar cell med den politiska fången Vallentin (Raúl Julía). För att få tiden att gå spelar Molina upp scener från favoritfilmer och berättar om Spindelkvinnan. Hurt fick en Oscar för rollen, och det var första gången i Oscars-historien som priset gick till någon som spelade en HBTQ-karaktär.

En satans eftermiddag är nog för de flesta ett drama som ibland får en att le, med verklighetsbakgrund. Al Pacino (Sonny Wortzik) spelar bankrånaren som misslyckas och tvingas ta bankens personal som gisslan. Men anledningen till att Sonny rånar banken är att hans partner behöver pengar till en könskorrigering, och när det kommer fram djupnar historien.

Huruvida Midnight Cowboy är en queerfilm eller inte tvistas det om. Regissören själv John Schlesinger har sagt att hans nästa film är den där han har det temat (Sunday Bloody Sunday).

Men John Bucks cowboy som kommer till storstaden för att bli gigolo öppnar filmen med en tvål i duschen och får sen både manliga och kvinnliga kunder. Och stunderna med Dustin Hoffmans Ratzo är manlig vänskap med drömmar om nåt varaktigt. Bedöm själv.

Fler tips på filmer med queera huvudroller:

Moonlight hamnar definitivt på min topplista över 2000-talets bästa filmer, om tre stadier i Cheirons liv. En svart kille som växer upp i de tuffare delarna av Miami och länge är ensam med sin homosexualitet.

The miseducation of Cameron Post och Boy, Erased är båda filmer om avprogrammeringsläger i USA, platser där homosexuella killar och tjejer ska "botas". Den första är en ungdomsfartig frihetsfilm, den andra ett mer dystert drama om instängdhet.

And then we danced Levan Akins Guldbaggebelönade historia om att komma ut som traditionell dansare i Georgien. Vackert och välgjort.

Och när vi är inne på svenskt, Fucking Åmål. Ja, kanske den mest självskrivna filmen för en svensk och den håller även idag. Lukas Moodysson är en mästare när det kommer till film med unga medverkande. En film som var så mainstream, men ändå revolutionerande (kanske just för att den var så mainstream) är Änglagård. Med Rikard Wolffs Zac i huvdrollen, som läderbög på motorcykel.

Svenskt är också Nånting måste gå sönder från 2014 av Ester Martin Bergsmark där Saga Becker fick en Guldbagge för sin roll som Sebastian, den första transpersonen som fick en Guldbagge, välförtjänt.

Några andra favoriter:

120 slag i minuten om kamp och kärlek i skuggan av AIDS i Frankrike på 90-talet

The Favourite med en trekant på slottet i greken Lanthimos regi och med en, som alltid, suverän Olivia Colman i drottningrollen.

Allt om min mamma en Almodovar måste med på listan och det här är min favorit.

Blå är den varmaste färgen filmen som prisades och hyllades, men också kritiserades för att vara för mycket av en manlig regissörs blick på lesbisk kärlek. Handlade mycket om makt, tyckte jag när den kom.

Call me by your name en somrig förälskelse med både stråk av sorg och förståelse

Supernova en husbil och ett åldrande gnabbande par spelat av Colin Firth och Stanley Tucci

Sex, på leråker, blir det i God´s own country som utspelar sig på en gård i Skottland där sonen och en rumänsk gästarbetare möts

Girl av belgiske regissören Lukas Dhont, som har ett varligt handlag med sina ämnen. Hans senaste, Close, hade världspremiär i Cannes i år och jag hoppas den snart kommer upp på bio här i Sverige, den var ännu bättre tycker jag.

En fantastisk kvinna Oscarvinnare 2018 då den tävlade mot The Square, om en transkvinna som sörjer sin älskare vars släkt inte vill ha med henne att göra

En enda man om saknaden efter den stora kärleken, med Colin Firth och Julianne Moore

Porträtt av en kvinna i brand det vackra mötet mellan porträttmålaren Marianne och Héloïse på den stormiga ön var en av 2019 års mest omtalade filmer

The power of the dog Benedict Cumberbatch som med machoattityd försöker trycka ner sina känslor i denna Jane Campion-western

The Handmaiden erotisk thriller av sydkoreanen Park Chan-Wook

Tove om Tove Janssons kärlek till Viveca Bandler, mycket mys i fina lägenheter

Rocketman Elton Johns liv speglas i fantasifull biopic

Ammonite Kate Winslet i en jordigare Porträtt av en kvinna i brand

Pride gruvarbetare och bögar förenas i feelgood-kamp

Summer of -85 en mörkare Call me by you name (intervju med François Ozon via länken)

Carol där Cate Blanchetts Carol slits mellan äktenskapet och kärleken Therése

Bohemian Rhapsody okej, peruken sitter på svaj och inledningen känns lite väl enkel. Men när slutet kommer så är det starkt.

Milk Sean Penn i Oscarsbelönad roll som gay-aktivisten Harvey Milk som blev folkvald politiker

McQueen dokumentär om modedesignern Alexander McQueen som kunde ses på bio 2018 i Sverige

Silvana - väck mig när ni vaknat biodokumentär från 2017 om Silvana Imam

Fler tips:

Laurence Anyways

På drift mot Idaho

Tel Aviv

The kids are alright

Sunday Bloody sunday

Orlando

Vill man botanisera i äldre svensk queer-film är Eva Belings dokumentär från 2021 "Fördom och Stolthet" en bra överblick. I länken nedan kan du en bit in i programmet höra henne, och Jan Göransson berätta om den filmhistorien:

Svensk filmhistoria ut ett HBQT-perspektiv