100 filmer att se fram emot 2021

Pandemin gör att vi gång på gång hör om uppskjutna filmpremiärer, men det finns faktiskt ett helt gäng intressanta filmer som fortfarande siktar på att ha sina premiärer under 2021.

Trots det behövs en brasklapp: Många filmer på listan har inget premiärdatum än.

Men alla har presenterats som filmer som ska gå upp på festival, bio eller streaming under året.

Här är filmerna som du ska hålla utkik efter under året:

1. The Northman – en våldsam isländsk vikingasaga som utspelar sig på 1000-talet med Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Defoe och Björk (!) i några av rollerna och med nytänkande skräckregissören Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) bakom spakarna? Mycket mer vet vi inte om The Northman, men det där räcker för att den ska vara en solklar etta på den här listan – sign me up!

2. Bergman Island – Vicky Krieps och Tim Roth spelar ett filmskapande par som ska skriva manus på Bergmans Fårö, men ju längre de kommer desto otydligare blir gränserna mellan fiktion och verklighet. Franska regissören Mia Hansen-Løve har gång på gång visat prov på sina kvaliteter, men den här Persona/Såsom i en spegel-doftande premissen gör absolut Bergman Island till en av de allra mest spännande filmerna 2021.

3. Dune – Jodorowsky försökte sig på att göra den, David Lynch lyckades men kritiserades, nu ger sig Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Sicario, Prisoners) i kast med Frank Herberts scifi-klassiker och tegelsten Dune. Med tanke på hur väl Blade Runner: 2049 togs emot ska det blir spännande att se vad Villeneuve får till med det episka äventyret på ökenplaneten.

4. Nomadland – Chloé Zhao visade med 2017 års The Rider att hon kan berätta vackra, sorgliga berättelser om amerikansk landsbygd som få andra. Nomadland följer en kvinna (Frances McDormand) som förlorat allt i börskraschen och tar sig runt i USA med sin van som en nutida nomad. Tippad av många att vinna storpriset Bästa film på Oscarsgalan.

5. Soggy Bottom – Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, Boogie Nights, The Master) återvänder till 1970-talets Kalifornien med en film som följer en high school-student som även är en lyckad barnskådespelare. Det är svårt att inte bli exalterad när det blir känt att PTA har en ny film på gång och han har gång på gång visat att han är svårslagen när det kommer till att återskapa svunna tider. Bradley Cooper och Benny Safdie i två av rollerna.

6. The Way of the Wind – regissör Terrence Malick (Tree of Life, Tunna röda linjen, Days of Heaven) har ofta utforskat tro och övertygelse på vita duken, men det här är första gången han tar sig an något av bokstavligt bibliska proportioner: filmen utforskar flera delar av Jesus Kristus liv på jorden.

7. Small Axe – Steve McQueen (12 Years a Slave, Shame, Hunger) gjorde inte 1,2, 3, 4 utan 5 filmer 2020 som alla får premiär i Sverige på SVTPlay i början av mars. Det är fem olika berättelser om den brittiskkaribiska befolkningen i Storbritannien och rasismen de fått utstå genom åren. Flera av filmerna har toppat årsbästalistor bland kritiker internationellt under 2020.

8. The Power of the Dog – ett par bröder (Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons) som äger en stor ranch i Montana ställs mot varandra när en av dem gifter sig. Mästerregissören Jane Campion gör en av årets på förhand mest uppmärksammade Netflixfilmer, där även Kirsten Dunst spelar en av huvudrollerna.

9. The French Dispatch – rollistan till Wes Andersons nya film om ett påhittat nyhetsmagasin är snudd på overklig: Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Edward Norton, Tilda Swinton, Frances McDormand, Christoph Walz, Bill Murray, Benicio Del Toro MED FLERA! Det tar aldrig slut!

10. Candyman – Nia DaCostas skräckfilm tar oss tillbaka till det numera gentrifierade området där legenden om The Candyman en gång började. Jordan Peele, bakom Get Out, har varit med och skrivit manus till slasherfilmen som verkar vara ett nytt spännande steg i den så kallade "social thriller"-genren.

11. Tigrar – regissör Ronnie Sandahl följer upp tennisfilmen Borg med fotbollsfilmen Tigrar. Den sanna historien om fotbollstalangen Martin Bengtssons resa mot proffsfotbollen i italienska Inter, där allt och alla har en prislapp.

12. After Yang – regissör Kogonada gjorde en av 2017 års mest vackra och eftertänksamma filmer med Columbus. Han följer nu upp den med en scifi-film där en familj börjar ifrågasätta allt när deras AI-medhjälpare gått sönder. Colin Farrell och Jodie Turner-Smith i huvudrollerna.

13. The Unbearable Weight of Massive Talent – Nicolas Cage spelar sig själv och får betalt för att dyka upp på en miljardär/superfans födelsedagskalas. Men Cage är egentligen en informant för CIA, eftersom miljardären är en knarkkung, och så får Cage rollen i en Tarantino-film. Det pitchmötet skulle man vela vara med på. Det här låter onekligen som en av årets mest flippade filmer på förhand.

14. Annette – franske regissören Leos Carax (Holy Motors, Ont blod) brukar ta tid på sig mellan sina långfilmer. Åtta år efter Holy Motors är han nu färdig med musikalen Annette om en standupkomiker (Adam Driver) och hans operasjungande fru (Marion Cotillard) som har en dotter med en oväntad gåva.

15. Rättfärdighetens ryttare – regissör Anders Thomas Jensen gör en återkomst till den tidiga karriärens lysande mörka komedier (Blinkande lyktor, Gröna slaktarna, Adams äpplen). Den här gången dör huvudpersonens fru i en tågolycka med mystiska förtecken. Mads Mikkelsen och Nikolaj Lie Kaas är med som vanligt och filmen har tagits emot med jubel i Danmark.

16. Titane – det rapporterades att delar av publiken på Toronots filmfestival kräktes och var tvungna att gå ut under visningen av Julia Ducournaus hyllade kannibalfilm Raw från 2016. Den här gången jobbar hon b.la. med skådespelarlegendaren Vincent Lindon och Titane ska handla om en ung man med skadat ansikte som hävdar att han är en pojke som försvann för tio år sen.

17. Decision to Leave – sydkoreanske regissören Park Chan-Wook (Old Boy, Lady Vengance) nominerades till Guldpalmen i Cannes för sin senaste film The Handmaiden 2016. Den här gången får vi följa en detektiv som undersöker varför en man har dött på ett berg och så småningom träffar på mannens mystiska fru.

18. The Tragedy of Macbeth – Även om det bara är den ena av Coen-bröderna, Joel Coen, som tar sig an Shakespeares klassiska pjäs, pirrar det lite extra i magen när det står att Denzel Washington ska spela Macbeth, Frances McDormand ska spela Lady Macbeth och att Brendan Gleeson ska spela King Duncan. Filmad i svartvitt av femfaldigt Oscarsnominerade fotografen Bruno Delbonnel.

19. Triangle of Sadness – Ruben Östlund vann Guldpalmen i Cannes med The Square. Hans kommande film pausade tillfälligt inspelningarna på grund av pandemin i somras, men Östlunds inblick i modevärlden ser fortfarande ut att ha premiär under 2021. Woody Harrelson, Carolina Gynning och Henrik Dorsin dyker upp i några av rollerna.

20. The Matrix Resurrections – Lana Wachowski (Matrix, Cloud Atlas) återvänder till världen hon var med att bygga upp för över 20 år sedan. Keanu Reeves återvänder i huvudrollen som Neo och även om de två uppföljarna kanske inte återskapade originalets magi, kan jag knappt vänta på att få se hur en fjärde Matrix-film kan se ut och berättas 2021.

21. Possessor – har redan haft premiär på flera andra håll i världen och har tagits emot väl. Regissör Brandon Cronenberg går i pappa Davids (Scanners, The Brood) fotspår och gör en obehaglig bodyhorror-film om en kvinnlig agent (Andrea Riseborough) som kan implantera sitt medvetande i andra människors kroppar. Våldsam, otäck och omtyckt.

22. Memoria – den thailändska auteuren Apichatpong Weerasethakul blev ett namn på världsscenen med sin stillsamma guldpalmenvinnare Uncle Boonme Who Can Recall His Past Lives. I Memoria ska Tilda Swinton spela huvudrollen som en skotsk kvinna som börjar höra märkliga ljud.

23. F9 – Justin Lin är tillbaka som regissör i den (osannolika) nionde delen av Fast and the Furious-sagan. I fjärde, femte och sjätte filmen var det Lin som utvecklade de maffiga actionsekvenserna som vi har hunnit bli bortskämda med. Kul att se vad han gör med modernare teknik och ännu större budget. #justiceforHan

24. Identifying Features – en mor reser genom Mexiko i sökandet efter sin son som staten menar har dött när han försökte ta sig över gränsen in i USA. Den här mexikanska dramafilmen har hyllats av kritiker och vann publikpriset på Sundancefestivalen 2020.

25. Everything Everywhere All At Once – regissörsduon The Daniels (Dan Kwan och Daniel Scheinert) väckte förundran bland kritiker och publik med den märkliga och känslosamma dramakomedin Swiss Army Man, där Daniel Radcliffe spelade ett pruttande lik. Här spelar Michelle Yeoh huvudrollen som en 55-årig kinesisk kvinna som enligt officiella källor ska försöka färdigställa sin skattedeklaration. Spännande!

26. Utvandrarna – regissör Erik Poppes (Utöya 22 juli, Kungens val) kommande filmatisering av Vilhelm Mobergs romanklassiker är en av årets största svenska satsningar. Lisa Carlehed och Gustaf Skarsgård spelar huvudrollerna som Kristina och Karl-Oskar.

27. The Green Knight – Alicia Vikander spelar en av huvudrollerna i regissör David Lowerys (A Ghost Story) fantasy-version av medeltidsberättelsen om Sir Gawain och den gröne riddaren. Dev Patel och Joel Edgerton dyker upp på rollistan.

28. Knackningar – en kvinna lämnar psyket efter ett nervöst sammanbrott, men hemma i lägenheten börjar hon höra mystiska knackningar. Svenska Frida Kempffs skräckfilm premiärvisades på Sundancefestivalen i USA och avslutade filmfestivalen i Göteborg.

29. Minari – Lee Isaac Chungs känslosamma dramafilm följer en koreansk familj som möter utmaningar när de flyttar till en bondgård i 1980-talets Arkansas. Steven Yeun och Yeri Han i huvudrollerna. Höga betyg av amerikanska kritiker.

30. The Disciple – den indiske regissören Chaitanya Tamhanes hyllades stort för sin debutfilm Court (2014) i sin andra film dyker han ner i en livslång resa in i indisk klassisk musik.

31. Apples – nästa film i “the greek weird wave” där Yorgos Lanthimos (The Lobster, The Favorite) måste sägas vara en förgrundsgestalt. En pandemi leder till världsomfattande minnesförlust och vår huvudperson bygger sig en ny identitet.

32. En runda till – Thomas Vinterbergs film handlar om en dansk gymnasielärare (Mads Mikkelsen) som bestämmer sig för att testa teorin om vi människor kan ha fötts med för lågt promille i blodet. Stor succé bland både kritiker och publik i Danmark.

33. The Truffle Hunters – en italiensk dokumentär om den utdöende konsten att söka reda på en ovanlig sorts tryffel? Det kanske inte var det du trodde att du behövde se, men internationella kritiker är lyriska över det vackra fotot och det finstämda berättandet. Visades på Stockholms filmfestival.

34. Judas and the Black Messiah – filmen om mordet på Fred Hampton, som var ordförande i Illinois Black Panther Party och FBI-informanten William O’Neil som var infiltratör. Daniel Kaluya och LaKeith Stanfield i huvudrollerna.

35. Gagarine – premiärvisades på den digitala Cannes-festivalen 2020 och fick fina recensioner. Handlar om en ung pojke vid namn Gagarine som vill rädda sitt hyreshus från demolering. Öppningsfilm på Göteborgs filmfestival.

36. Shiva Baby – skruvad dramakomedi och festivalfavorit av regissör Emma Seligman som följer en amerikansk collegestudent som går på en judisk begravning där hon stöter på sin sugardaddy.

37. Nine Days – en tillbakadragen man genomför en serie intervjuer med människosjälar för att själv få chansen att födas. Uppmärksammad på Sundancefestivalen med Winston Duke i huvudrollen.

38. Passing – skådespelaren Rebecca Hall gör sin regidebut om en återförening mellan två vänner från high school. En film om rasism baserad på Nella Larsens hyllade roman från 1929. Tessa Thompson, Ruth Negga och Alexander Skarsgård i rollerna.

39. No Time To Die – Cary Fukunaga slog många med häpnad med första säsongen av True Detective. Hans bondfilm har skjutits fram och skjutits fram och vi får se om den nu når biograferna som tänkt i oktober. Daniel Craig återvänder som James Bond.

40. Last Night in Soho – Edgar Wrights (Shaun of the Dead, Baby Driver) nya film handlar om en ung kvinna som reser tillbaka i tiden till 60-talet där hon träffar sin idol. Men så faller allting samman. Anya Taylor Joy, Matt Smith och Thomasin McKenzie är några av skådisarna i en av årets på förhand mest hypade storfilmer.

41. Reminiscence – en vetenskapsman upptäcker ett sätt att återuppleva sitt förflutna och använder teknologin för att söka rätt på sin sedan länge förlorade kärlek. Hugh Jackman och Rebecka Ferguson spelar huvudrollerna i Lisa Joys film.

42. Night of the Kings – ett av de mer omtalade genombrotten på internationella festivaler är en ivoriansk film om en ung man i fängelse som måste berätta en saga för att inte dödas av de andra internerna. Visades på Göteborgs filmfestival 2021.

43. The Father – Anthony Hopkins spelar en man som börjar bli dement, men han vill inte ha hjälp av sin dotter, spelad av Olivia Colman. Förhandstippad att bli nominerad till Oscars, särskilt när det kommer till skådespeleriet.

44. Cherry – Russo-bröderna har gjort sig kända för sina Marvel-filmer (Avengers: Endgame, Captain America: Civil War), men Cherry handlar om en militärsjukvårdare som lider av post-traumatiskt stressyndrom och blir bankrånare. Tom Holland i huvudrollen.

45. Pleasure – Ninja Thybergs uppmärksammade film om en svensk porrstjärna som försöker göra succé i USA hade världspremiär på årets Sundancefestival.

46. En prins i New York 2 – Eddie Murphy återvänder till det som blev hans sista stora framgång under 1980-talet. Den här åker prins Akeem tillbaka till USA för att möta sin förlorade son.

47. Under The Light – kinesiska regissören Yimou Zhang gjorde sig ett namn med historiska filmer som Hero och House of Flying Daggers. Den här gången tar han sig an den moderna kinesiska gangstergenren.

48. Wendell and Wild – Henry Sellicks stopmotion-animerade film Coraline nominerades till en Oscar, hyllades av kritiker och har blivit en kultklassiker. I hans första film sedan dess, Wendell and Wild, spelar Jordan Peele och Kegan Michael-Key två demonbröder som tar sig an en nunna och två tonåringar.

49. Mission: Impossible 7 – stunten som Tom Cruise själv genomför har blivit mer och mer galna för varje film i serien, vare sig det handlar om att hänga från vingen på ett lyftande flygplan eller klättra uppför Burj Khalifa. Alla actionnördar där ute sitter nog redan bänkade för att få se vad som kokats ihop den här gången.

50. In The Heights – innan Lin-Manuel Miranda gjorde succé på Broadway med musikalen Hamilton gjorde han det med In The Heights. Musikalen följer en dominikansk invandrare i Washington Heights som söker efter sitt ursprung.

51. The Many Saints of Newark – HBO-serien Sopranos sista säsong sändes 2007 och nu är skaparen David Chase medförfattare till ett filmmanus som ska ge oss en inblick i Tony Sopranos ungdomsår. Framlidne James Gandolfinis son Michael Gandolfini, klär på sig pappas roll som Tony Soprano.

52. Don’t Worry Darling – Olivia Wilde följer upp sin hyllade komedifilm Booksmart med en psykologisk thriller om en olycklig hemmafru på 1950-talet med Florence Pugh (Midsommar, Little Women) i huvudrollen.

53. Ghostbusters: Afterlife – regissör Jason Reitman är son till Ivan Reitman som ligger bakom första filmen om Ghostbusters. När pappa Reitman fick se en förhandsvisning av Afterlife med sin son, grät han och sa att han var stolt över honom. Vi får hoppas att vi kan säga det samma om Jason när den uppmärksammade uppföljaren har premiär i år.

54. The Beatles: Get Back – Peter Jackson klipper ihop en ny dokumentär av rörliga bilder som filmades under inspelningarna av det klassiska Beatles-albumet Let it Be.

55. A Hero – Oscarsvinnaren Ashgar Farhadi (En Separation, The Salesman) återvänder till Iran efter att ha gjort sin första film utanför landet, ”Alla vet” 2018. Inget är känt om handlingen, men det är alltid spännande med något nytt från den iranske mästaren.

56. The Card Counter – Taxi Driver-manusförfattaren Paul Schrader följer upp sin senaste film om en olycklig präst (First Reformed) med ett gangsterporträtt där kortspelande Oscar Isaac, Willem Defoe och Tye Sheridan står i centrum.

57. Respect – Aretha Franklins liv blir film med Jennifer Hudson i huvudrollen som den legendariska soulsångerskan.

58. Eternals – Chloé Zhao är bettingsajternas favorit att vinna priset för bästa film på Oscarsgalan med det stillsamma dramat Nomadland (nummer fyra på den här listan). Steget från det till en storslagen Marvelfilm om odödliga superhjältar känns lååångt, men också mycket spännande?

59. Benediction – hyllade brittiske regissören Terence Davies (Fjärran röster, stilla liv) nya film om den engelska poeten och soldaten Siegfried Sassoon. Med sin finstämda film om Emily Dickinson, A Quiet Passion från 2016, visade att han sannerligen fortfarande är någon att hålla ögonen på.

60. The Nest – Jude Law och Carrie Coon spelar ett par som låtsas vara rikare än de är. En kritikerfavorit internationellt, särskilt på grund av skådespeleriet, regisserad av Sean Durkin (Martha, Marcy, May, Marlene).

61. Luca – animationsstudion Pixars kommande film utspelar sig på den italienska Rivieran där en oväntad vänskap växer fram mellan en människa och ett förklätt havsmonster.

62. Quo vadis, Aida? – en bosnisk översättare jobbar för FN under folkmordet i Srebrenica samtidigt som hennes egen familj är i farozonen. Regissör Jasmila Zbanic hyllade film är Bosnien-Hercegovinas Oscarsbidrag 2021 och den visades under Göteborgs filmfestival.

63. Mona Lisa and the Blood Moon – Ana Lily Amirpours iranska vampyrfilm A Girl Walks Home Alone At Night slog världen med häpnad 2014. Den här gången följer hon en ung flicka med ovanliga krafter som flyr från ett mentalsjukhus och försöker ta sig till New Orleans.

64. Don’t Look Up – Leonardo Dicaprio, Chris Evans och Jennifer Lawrence spelar huvudrollerna i Adam McKays satiriska Netflixfilm om två astronomer som måste ut på PR-turné för att varna mänskligheten för en komet som kommer utplåna jorden.

65. Old – twistregissören M. Night Shyamalan (Sjätte sinnet, The Village) har rest lite berg-och-dalbana genom karriären när det kommer till mottagandet av hans filmer. De senaste filmerna har visat på en positiv trend och Thomasin McKenzie och Vicky Krieps dyker upp i den här hemlighetsfulla thrillern om en badstrand där tiden verkar gå fortare än vanligt.

66. Raya och den sista draken – i Disney studios nya animerade film ska en ung flicka i fantasyvärlden Kumandara ge sig ut på jakt efter den sista draken.

67 Promising Young Woman – Emerald Fennels film följer en ung, traumatiserad kvinna som söker hämnd mot sina förövare. Carey Mulligan har hyllats i huvudrollen och det pratas om en eventuell Oscarsnominering.

68. Verdens verste menniske – norska Joachim Trier avslutar sin kritikerhyllade Oslo-trilogi (Repris, Oslo 31 augusti) med en melankolisk komedi om kärlek i vår tid. Anders Danielsen Lie spelar återigen en av huvudrollerna.

69. Döden på Nilen – Kenneth Branagh och hans överdimensionerade mustaschprydda version av Hercule Poirot tar sig ut på Nilen för att lösa det klassiska mordmysteriet.

70. Petite Maman – Céline Sciamma vann guldpalmen för sin känslosamma Portrait of a Lady On Fire. Hennes nya film är färdiginspelad och har sagts ska rikta kameran mot yngre förmågor, men mer är inte känt om handlingen än.

71. Blonde – Andrew Dominik (The Assasination of Jesse James) gör film av Joyce Carol Oates omtalade roman om Marilynne Monroe. Ana De Armas spelar huvudrollen mot bland andra Adrien Brody och Julianne Nicholson.

72. The Hand of God – Oscarsvinnaren Paolo Sorrentino (Den stora skönheten) gör film åt Netflix i år. Filmen ska utspela sig i Neapel, och den har sagts ska vara en väldigt personlig film för Sorrentino. Titeln får en att undra om kanske nyligen bortgångne Maradona kommer dyka upp på något vis?

73. Nightmare Alley – Guillermo del Toros första film sen Oscarsvinnaren Shape of Water är en remake på en 40-talsfilm om en otrevlig mentalist som möter sin like i en otäck kvinna. Stark rollista med Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Richard Jenkins och Willem Defoe.

74 The Last Duel – Den ena av två Ridley Scott-filmer som planeras ha premiär i år. Kung Charles den sjätte utmanar riddaren Jean de Carrouges till en duell. Matt Damon och Ben Affleck har skrivit manus tillsammans och medverkar båda som skådespelare.

75. Gucci – den andra av två Ridley Scott-filmer som planeras ha premiär i år följer komplotten att mörda den världskända designern Guccio Guccis barnbarn. Jared Leto, Al Pacino och Adam Driver i några av rollerna.

76. Space Jam: A New Legacy – det kanske är tveksamt om den här filmen kommer vinna kritikernas hjärtan, men hur är det möjligt att inte sitta i spänd förväntan på uppföljaren till en av 90-talets galnaste barnfilmer? Återstår alltså att se om LeBron James klarar sig bättre eller sämre än Michael Jordan, när han spelar i lag med med Snurre Sprätt på basketplanen.

78. Next Goal Wins – Samoas fotbollslandslag har rekordet för flest insläppta mål i en match i fotbolls-VM. Det handlar regissör Taika Waititis (What we do in the shadows/Jojo Rabbit) kommande dramakomedi om.

79. C’mon C’mon – i regissör Mike Mills (20th Century Women) nya film spelar Joaquin Phoenix en konstnär som gör en resa över USA med sitt unga syskonbarn.

80. Zola – indieregissören Janicza Bravos film om en strippa som ger sig ut på en galen road trip genom USA har fått en hel del gott mottagande på amerikanska festivaler.

81. Black Widow – Marvelfilmen med Scarlett Johanssons agent skulle varit en av de första filmerna i den fjärde fasen av Marvel Cinematic Universe, men har skjutits fram i flera omgångar.

82. Prisoners of the Ghostland – japanska regissören Sion Sonos filmer brukar ha ett hänsynslöst högt tempo, rymma en del ultravåld och minst sagt oväntade vändningar. Och här är hans första samarbete med Nicolas Cage. Det säger väl det mesta om hur galet det här kan bli? Premiär på Sundance.

83. Zeros and Ones – i regissör Abel Ferraras (Bad Lieutenant, King of New York) kommande film spelar Ethan Hawk en amerikansk soldat stationerad i Rom när en explosion sker i Vatikanstaten.

84. Flee – en animerad dokumentär från Danmark som följer en man som flytt från Afghanistan och som snart ska gifta sig, men som också för första gången väljer att avslöja sitt förflutna. Positiva omnämnanden efter visningar på Sundance och Göteborgs filmfestival 2021.

85. CODA – filmen följer en dotter som är den enda som kan höra i sin i övrigt döva familj. Hon slits mellan sin kärlek till musik och hennes familj som är beroende av henne för sin kontakt med omvärlden. Sian Heders nya film blev den stora vinnaren på Sundance-festivalen och såldes för rekordbelopp.

86. Stillwater – Med The Station Agent, The Cobbler och Spotlight har Tom McCarthy en väldigt varierad, men stundom lysande, karriär. I Stillwater spelar Matt Damon en pappa från Oklahoma som åker till Paris för att hjälpa sin dotter som arresterats för ett mord.

87. Red White and Water – teaterregissören Lila Neugebauers debutfilm med Jennifer Lawrence i huvudrollen som amerikansk soldat med post-traumatiskt stressyndrom. Kanske är den här dramafilmen en möjlighet för Lawrence att återigen visa prov på talangen som golvade alla i genombrottet Winters Bone?

88. The Beta Test/The Wolf of Snow Hollow – med sin spännande mix av humor, skamkänslor och drama i Thunder Road (2018) visade Jim Cummings att han är någon att hålla ögonen på i framtiden. Här är två filmer som förhoppningsvis båda får Sverigepremiär under 2021.

89. Chaos Walking – i en dystopisk värld där det inte finns några kvinnor kan alla levande varelser höra varandras tankar. Doug Liman regisserar Tom Holland, Mads Mikkelsen och Daisy Ridley i den här äventyrsfilmen.

90. Bacurau – brasiliansk modern, våldsam western med scifi-inslag och en galen Udo Kier i en av rollerna. Filmen hade premiär på Göteborgs filmfestival 2020, men har ännu inte distribuerats på annat sätt i Sverige.

91. Jackass 4 – Det är något existentiellt över att det gått mer än 20 år sen första avsnittet av Jackass sändes på MTV. När småpojkarna nu närmar sig gubbålder ska de bli intressant att få se hur det kommer märkas i den fjärde och sista (?) av Jackass-filmerna.

92. Apollo 10 ½: A Space Age Adventure – Richard Linklater (Before Sunrise, Boyhood, School of Rock) har gjort ett coming-of-age-drama om en ung kille som växer upp I skuggan av det rymdprojekt som ledde till månlandningen.

93. Top Gun: Maverick – 35 år efter originalet sätter sig Tom Cruise återigen i stridsflygplanet och lyfter mot skyarna. Intressant att se om publiken fortfarande har the need? The need for speed.

94. The United States vs. Billie Holiday – sångerskan Billie Holiday hade en affär med agenten Jimmy Fletcher som ledde en knarkutredning mot henne. I regi av Lee Daniels (Precious, The Butler).

95. Mortal Kombat – återigen ett försök till att få det populära tvspelet att bli en lyckad film. Återstår att se om den blir bättre än kultfilmen från 1995, som visserligen brukar framhållas som en av de bättre när det kommer till tv-spelsfilmer, även om det inte säger mycket.

96. The Forgiven – John Michael McDonagh (The Guard, Calvary) gör film om en olycka i Marocko som både drabbar lokalbefolkningen och turistbesökare. Baserad på Lawrence Osbornes bok, med Ralph Fiennes och Jessica Chastain i huvudrollerna.

97. Ammonite – Kate Winslet och Saorsie Ronan spelar fossiljägare på 1800-talet som får känslor för varandra under ett möte vid havet. Ett romantiskt kostymdrama i regi av Francis Lee (God’s Own Country).

98. West Side Story – 74-årige Steven Spielberg väljer att göra musikalfilm för första gången, men väljer då att plocka fram en riktig klassiker i genren. Vi får se om Spielbergs version blir bättre eller sämre än den tiofaldigt Oscarsvinnande filmklassikern från 1961.

99. Three Floors – italienske regissören Nanni Moretti (Vi har en påve!, Ett rum i våra hjärtan) gör film om tre familjer som lever i tre olika lägenheter, men i samma lyxiga huskomplex.

100. King Richard – Will Smith spelar Venus och Serena Williams pappa i en film som följer tennisstjärnornas resa mot toppen av idrottsvärlden.