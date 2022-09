18 miljoner till stort filmprojekt - BTH vill samla filmskapare i regionen

Region Blekinge, Karlskrona kommun och BTH satsar sammanlagt 18 miljoner kronor under 3 år på virtuell filmproduktion.

Tekniken innebär att filmerna spelas in framför en stor skärm där delar av scenen utspelar sig. På så vis behöver skådespelare inte arbeta framför en grön- eller en blåskärm utan kan leva sig in i scenerna på ett bättre sätt. Flera stora produktioner har använt tekniken, däribland Star Trek, Star Wars, The Batman och Thor.