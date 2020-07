"Översättarna" en pusseldeckare men ingen bladvändare

Ett slutet rum, nio översättare och en bok som absolut inte får läcka ut innan publicering. Den franska filmen "Översättarna" är en överlastad pusseldeckare.

Översättarna, är de litteraturens trollkarlar? Ja, ser man filmen "Översättarna" så dyker tanken upp.

Tredje delen i en fantasy-serie ska ges ut, och för förlaget och dess cyniske ägare med det svenskklingande namnet, Eric Angstrom, är det här något som inte får gå snett.

Skulle något läcka ut innan publiceringen som ska ske samtidigt över hela jorden, så förlorar ägaren och förlaget enorma summor. Men tio sidor läcker ut från den bunker där översättarna är inlåsta, och Eric får ett ultimatum på sin mobil.

Nu börjar ett pussel som då och då känns för konstruerat för sitt eget bästa. Här finns en bra idé, en bra plot, men lite ojämna skådespelarval och lite väl överdrivna överraskningar gör att det svajar.

Vem är den skyldige, ja det här är det slutna rummet och nio misstänkta. Här finns både utpressning och pistoler, och ordgåtor. Men filmen hade kunnat göras så mycket bättre, även om den bjuder på en stunds sommarpussel.

Det påminner om trollkarlsthrillern "Now you see me", fast utan publik.

Mitt betyg pendlar mellan två och tre, hamnar till slut på en tvåa.

Björn Jansson

bjorn.jansson@sverigesradio.se