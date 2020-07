EU:s institutioner i dragkamp om coronastödet

Senare i kväll träffas ledarna för EU:s institutioner (Europeiska rådet, Kommissionen och Europaparlamentet) för att diskutera förslaget om en återhämtningsfond på 750 miljarder euro, där 500 miljarder föreslås ges som direkta bidrag till de länder som drabbats av coronautbrottet.

Villkor för stödet är en av de centrala frågorna och inte minst den sparsamma gruppen av länder som Sverige tillhör trycker på för att stödet ska komma med krav på ekonomiska reformer.



Ekonomiprofessorn Lars Jonung på Lunds universitet menar att det är absolut nödvändigt att ställa krav. Särskilt på ett land som Italien som han menar har misskött sin ekonomi under årtionden.



– Problemet är, om vi tar Italien som ett exempel, att landet har vägrat att följa de rekommendationer och råd som har ställt från Bryssel tidigare när det gäller den ekonomiska politiken.



Men frågan är då vem som ska som ska besluta om och granska att eventuella reformkrav genomförs. Kommissionen har föreslagit att den själv ska vara kontrollant. Samtidigt vill medlemsländerna få säga sitt. Det är ju trots att de som går i borgen för de lån som Kommissionen vill ta för att finansiera stödet. Medan Europaparlamentet trycker på för att de direkt folkvalda parlamentarikerna ska få spela en roll.



Lars Jonung, som själv har jobbat på Kommissionen, tycker att just Kommissionen är den som bäst lämpad att granska att nödvändiga reformer genomförs.



Om medlemsländerna vill vara ställa krav tycker han att det bäst görs via Kommissionen. Och EU-parlamentet borde i det här fallet hålla sig till icke bindande resolutioner och rekommendationer tycker han.

– Ju fler kockar, desto sämre soppa.