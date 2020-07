Färre bygglov men småhustillverkare fortsatt positiva

– Det beror främst på reella ekonomiska faktorer som ökad arbetslöshet och fallande börs samt bankernas vilja att låna ut när fler personer har en lite mer osäker arbetsmarknad framåt, säger Jens Linderoth, analyschef vid Navet Analytics.

Men bland småhustillverkare är bilden en annan. Många har ännu inte känt av någon nedgång. En av dem är Älvsbyhus.



– Tvärtom ser vi ökningar i vissa delar av landet, framförallt uppe i Norr. Där säljer vi mer än på många år. Det börjar att komma även på andra områden runt om i Sverige. Stockholm stod relativt still under värsta perioden här under pandemin, men det börjar att komma. Vi kommer att genomföra vår produktionsökning precis som beslutat sedan tidigare, säger Älvsbyhus vd Kent Johansson.

Branschorganisationen Byggföretagen räknar i sin senaste prognos med att bostadsbyggandet i år minskar med 13 procent och att byggandet av småhus faller med 15 procent.

I slutet av året kommer småhustillverkarna att känna av den här nedgången.

– Även om nedgången har varit ganska stabil under två år så har de pågående projekten fortsatt rulla på. Men är det så att efterfrågan på byggandet sjunker hos privatpersoner eller att kommuner slutar beställa, då kommer fler företag i vår sektor att drabbas, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.