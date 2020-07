900 miljoner back för näringslivet i Göteborg efter inställda konserter

-Vi hade sett framför oss en rätt unik sommar, all time high i stora konserter. Just de stora konserterna medföra många tillresta till stan som ska bo här, äta och shoppa - och när de uteblir blir det så klart kännbart för hela näringslivet, säger Lotta Nibell på det kommunala bolaget Got Event.



På Ullevi har fyra utsålda Håkan Hellström-konserter, två dagar elektronisk musikfestival med Summerburst och metalkonserter med Rammstein och Iron Maiden fått ställas in i sommar.



– Mycket av det vi haft i kalendern har vi tack och lov kunnat boka om till nästa sommar. Men det börjar bli att vi flyttar fram ännu längre - att vi börjar titta på 2022. Det är två väldigt förlorade år vi har framför oss.



Man inväntar tillsammans med resten av en otålig svensk livemusikbransch ett riktat stöd från regeringen och också besked kring framtiden att förhålla sig till.



– Jag känner att vi gärna hade behövt ett besked senast i september för att kunna ha en rimlig framförhållning. Vi var den bransch som drabbades först och jag tror l också att vi är de som kommer igång sist. Stora kulturevenemang planeras med väldigt lång framförhållning.

När ett stöd väl kommer betonar Lotta Nibell att det också är viktigt att det blir brett riktat även mot mindre aktörer som jobbar runt evenemang och arenor. Hon hänvisar till Storbritannien där det i veckan blev klart med motsvarande 18 miljarder i svenska kronor till kultur- och nöjesindustrin. I en svensk krisstödsberäkning är det viktigt att också tänka framåt - på en framtid där publiken ska känna sig trygga med att återvända till scenerna säger Lotta Nibell.



– Det kommer ställas helt andra krav på oss. Dels på det vi levererar men också på att vi har förmågan att skapa trygghet kring arenorna. Det kan tex handla om tempmätningar eller ökat utbud av toaletter. Det kan krävas en hel del ombyggnationer som inte ligger med i budget och som kan vara svåra att hitta en finansiell finansiering till.