USA: Lättade restriktioner trots skenande smittspridning

Två av Disney Worlds nöjesparker öppnade i helgen, i Florida. Besökarna var färre än vanligt, och alla hade munskydd. Vid ingången stod en anställd i Musse Pigg-dräkt och vinkade på distans.

Enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten, CDC, är Florida den delstat där coronasmittan nu har snabbast spridningstakt. Medan smittan verkar ha avtagit på flera håll, bland annat i New York, så rapporteras nya rekordsiffror från Florida, Kalifornien, Arizona och Texas.

Flera sjukhus i Florida rapporterar att man nått gränsen och inte har möjlighet att ta emot fler patienter inom intensivvården.

Smittskyddsmyndigheten, CDC, har sedan i april uppmanat alla amerikaner att bära munskydd för att försöka minska smittan. I går visade sig president Donald Trump för första gången offentligt med munskydd på, vid ett besök på ett militärsjukhus utanför Washington:

– I think when you are in a hospital it's a great thing to wear a mask. I have never been against masks, but I do think they have a time and a place.

Jag har inget emot ansiktsmask, vid rätt tillfällen, sade Trump, som tidigare sagt att han personligen inte ser något behov av att bära munskydd. Hittills har fler än 134 000 personer i USA avlidit av covid-19. Antalet konstaterat smittade är uppe i 3,2 miljoner.