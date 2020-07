Antalet skjutningar i Stockholms län ökar

Under januari till juni har 61 skjutningar skett i Stockholms län. Det kan jämföras med 40 skjutningar som skedde förra året under samma period enligt SVT Nyheter. Totalt har 163 skjutningar förekommit under årets första halva av året vilket är en likvärdig siffra med förra året då 155 personer sköts under årets första halvår.

I Polisregion Väst har också antalet skjutningar ökat något och även i Region Öst. I Region Nord har antalet skjutningar minskat från 18 förra halvåret till 10 i år. I de andra regionerna ligger antalet skjutningar på ungefär samma nivå som året innan.

– Det finns väldigt många personer med högt våldskapital som inte räds att använda ett skjutvapen om man har tillgång till ett, säger Anna Benedetti, operationsledare i Stockholms län.

Polisen tror att antalet ökade skjutningar i Stockholms län bland annat beror på nyrekryteringar av unga till kriminella gäng, men även rådande coronapandemin med olika störningar ses som en möjlig orsak. Stängda gränser tros också vara en anledning, enligt polisen där man ser en ökning av fler häktade personer än vanligt.

– Vi kan inte se att narkotikainförseln i landet har minskat på något sätt på grund av coronapandemin eller stängda gränser. Den här perioden på året är det mer normalt att det är färre hemma i regionen än vad det är nu och jag tror att hela våren har bidragit till att personer som annars är ganska flyttbara, de är kvar i Stockholm och Sverige, säger Anna Benedetti.