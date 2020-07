Dixie Chicks äntligen tillbaka – som The Chicks

Artist: The Chicks

Album: Gaslighter

Utgivningsdatum: 17 juli 2020

Betyg: 4 av 5

Det personliga kan lätt bli politiskt. The Chicks om några vet det. Countrystjärnorna som svartlistades av genren efter ett förfluget ord om president George W Bush. Som dödshotades. Som nästan splittrades. Men som inte var ready to make nice och nu, fjorton år efter senaste skivan – och en extra coronaframflytt – äntligen är tillbaka.



Albumets mest otypiska låt är ändå en slags sammanfattning. "March march" släpptes med en aktivistisk video samma dag som trion annonserade sitt namnbyte från Dixie Chicks – ett namn de tröttnat på långt innan black lives matter satte strålkastaren på det – till The Chicks.



"Gaslighter" är en skilsmässoplatta. Baserad på Natalie Maines egen, pågående, inklusive detaljer.



Det är en countryplatta. Maines har sitt Texas-twang och sin råa känsla. Och när hon tvinnar sin röst med Emily Strayers och Marty Maguires blir det ofta magi. Särskilt ihop med systrarnas banjo och fiol.



Det är ännu mer en popplatta. För det akustiska (och därför även systrarna) har hamnat i bakgrunden.



Och det är en platta som tittar framåt. Som kan vila i smärtan men inte fastnar i ilska och ältande. Det personliga blir allmängiltigt men fortsätter att vara personligt. Och The Chicks ber inte om ursäkt för någonting längre.