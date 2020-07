Sommartipset: Hemmadisco 2020

Otajmingen 2020 började egentligen redan i mars när popfenomenet Dua Lipa släppte sin svängiga och inte så lite disco-doftande skiva "Future Nostalgia" precis samtidigt som varenda klubb i hela världen tvingades stänga ner.

När så brittiska Jessie Ware tog discoreferenserna ännu ett steg längre på sommarens härligaste partyalbum, "What's your pleasure?", då var det omöjligt att inte sakna det där ouppnåeliga: ett knökfullt dansgolv.

Sommaren 2020 får vi istället dansa hemma och varför inte tillsammans med den gamla discodrottningen Stephanie Mills. Just nu ägnar hon stora delar av sin sociala medier-närvaro åt att stödja Black Lives Matter-rörelsen, och som en del av det bjöd hon nyligen upp till just dans till en av sina odödliga hits, "Never knew love like this before", med en önskan om att sprida kärlek.