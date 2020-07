Fler unga rädda för tvångsäktenskap och våld

– Framförallt handlar många samtal om våld i hemmet. Där har vi sett en jättemarkant ökning. Annars handlar många samtal om begränsningar. Vad man inte får göra och vem man inte får träffa, säger Erik Ulnes, socionom på Rädda Barnen.

Våld i hemmet har blivit det fjärde vanligaste samtalsämnet på Rädda Barnens stödchat Kärleken är fri som riktar sig till barn och unga vuxna som lever under hedersförtryck. En förklaring är att många unga under coronapandemin spenderar mer tid hemma.

– Både utifrån att många gymnasieskolor varit stängda men också att många barn i utsatta områden i väldigt hög grad varit hemma även från grundskolan. Och det är faktorer som vi vet ökar risken för våld i hemmet, säger Erik Ulnes.

Trycket på Rädda Barnens stödchat har ökat kraftigt, under våren har fler samtal kommit in än under hela förra året. Oron för att bli bortgift mot sin vilja är ett ämne som blivit allt vanligare.

Journalisten och författaren Elaf Ali, som skriver en bok om sin uppväxt under hedersförtryck, känner igen sig i de rädslor många unga har.

– Jag minns en gång när pappa ville göra ett pass till mig. Jag vägrade för jag var rädd att vi skulle åka och då skulle det vara en försvårande omständighet för att få komma tillbaka till Sverige. Också för att äktenskap började nämnas när jag var knappt femton år. Sen så var ju sommarlovet jobbigt för att skolan var en frizon från förtrycket, en paus från det. Så jag lider verkligen med de som behövt vara hemma nästan en hel termin.