Telia gör en förlust

Aktieägarna får därför vänta med besked om det blir någon ytterligare aktieutdelning.

Telia redovisar en förlust före skatt på 1 873 miljoner kronor för andra kvartalet 2020. Det kan jämföras med vinsten på 2 148 miljoner kronor motsvarande period 2019.

Samtidigt steg omsättningen till 21 770 miljoner kronor, jämfört med 21 190 miljoner kronor ett år tidigare.

"Resultatet för det andra kvartalet var bättre än vad vi hade förväntat oss, detta tack vare att vi proaktivt adresserat vår kostnadsbas. Dock var vi tydligt påverkade av covid 19-pandemin", skriver Kirkby i rapporten.

Framförallt har bolaget påverkats negativt av lägre roamingintäkter på grund av reserestriktionerna, men framförallt på lägre intäkter i anslutning av köpet av TV4. Coronapandemin har inneburit lägre annonsintäkter liksom lägre intäkter på grund av att man tvingats sänka priserna från betal-tv när till exempel olika sportevenemang ställts in.

"Tv och media hade ett tufft kvartal främst som en följd av Covid-19, och både tjänsteintäkter och justerad ebitda på jämförd bas föll med ungefär 30 procent", skriver bolagets vd i rapporten.

Inför resterande 2020 har man nu oförändrade utsikter gällande kassaflödet, men ser samtidigt tydliga utmaningar.

"Trots ett bättre än förväntat andra kvartal kommer vi att ha tuffare jämförelsetal under andra halvan av året samt fortsätta se påverkan från covid-19. Därför förväntar vi oss att den justerade ebitda-genereringen under den andra halvan av året kommer vara likvärdig med vad vi rapporterat under det första halvåret.

Bolaget meddelade i mars i samband med vinstvarning att man sänker utdelningsförslaget från tidigare 2:45 kronor till 1:80 kronor. Konkurrenten Tele2 meddelade i samband med sin rapport i veckan att man föreslår att extrautdelningen till aktieägarna återinförs i höst. Telia är dock mera tveksamt.

"Styrelsen har vid denna tidpunkt dragit slutsatsen att det är för tidigt att besluta något runt ytterligare potentiell utdelning under hösten varför den tidigare kommunicerade utdelningen om 1:80 kronor per aktie kvarstår".