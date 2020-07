Försenade kvotflyktingar skapar problem för kommuner

Många kommuner i landet har signalerat att de behöver rusta ned sin organisation för flyktingmottagande och därmed säga upp personal och lokaler, enligt Roy Melchert, sektionschef på Sveriges kommuner och regioner.

– På grund av att de inte får den statliga ersättningen förrän kvotflyktingarna kommer. Bekymret är att det är en tillfällig paus som vi inte vet hur lång den är. När de väl kommer, kanske man har sämre beredskap och har tappat viktig kompetens hos personalen eller att många kommer samtidigt, säger han.

Totalt tar Sverige emot 5 000 kvotflyktingar per år, men mottagandet har stått still på grund av coronakrisen. Trots att Migrationsverket nu i veckan meddelade att ett tjugotal ska få börja resa in till hösten så väntar fortfarande över 2 000 personer på inresa och att placeras i någon kommun.

Statsbidraget till kommunerna ska täcka kostnader för mottagande och samhällsintroduktion. Mats Berglund är arbetsmarknads- och integrationschef i Falu kommun.

– Vi hade räknat med att det skulle komma ungefär 100 personer under året, och hittills har det kommit tre. Så jag sitter på en ganska stor organisation som väntar på att ta emot de här flyktingarna och även andra flyktingar. Just nu gör jag stora organisationsförändringar, de kommer att halveras, säger han.

Efter flyktingkrisen 2015 har kommunerna bantat sitt flyktingmottagande och integrationsverksamhet rejält. Det har också Lycksele kommun, men de drar inte ned ytterligare på grund att de får vänta på kvotflyktingarna under pandemin, istället styr de om, och satsar på att stötta de flyktingar som redan finns i kommunen med utbildning och jobb.

Lycksele kommun och andra mindre och mellanstora kommuner som Ekot talat med, anser att flyktingmottagandet är viktigt för befolkningstillväxten.

– Vi vill ju växa, den här typen av kommuner har en utflyttning och därför är flyktingarna viktiga. Ser vi till arbetskraftsförsörjningen i ortens företag och i kommunen, så är det många som arbetar inom vård och omsorg i vår kommun, säger Kerstin Olla-Grahn, verksamhetschef i Lycksele kommun.